Senadora propone limitar la venta de alcohol en estadios de la Liga MX

Tras el enfrentamiento entre aficionados de Querétaro y Atlas en el Estadio La Corregidora, en el Senado de la República discutirán algunas iniciativas para restringir severamente la venta de alcohol en los estadios de la Liga MX.

Argumentando que el alcohol es una de las razones que incita la violencia en los estadios de futbol, los legisladores analizarán medidas para limitar los horarios para la venta de alcohol dentro de los estadios, principalmente donde asisten menores e implementar campañas de prevención.

"Lo que buscamos es regular la venta para regular la ingesta de alcohol, buscamos que se limite, no que se prohíba. Se debe regular la venta de bebidas embriagantes donde haya niños", dijo la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, Margarita Valdés, en entrevista con MILENIO.

Senado busca limitar el alcohol en la Liga MX

Senadora propone limitar la venta de alcohol en estadios de la Liga MX

"Esta iniciativa la sacamos del tintero desde los eventos del Estadio La Corregidora, no podemos hacer como si no pasó nada, no puede uno voltear los ojos para otro lado sin ver la gravedad de ese evento.

“Uno de los muchos factores de ese evento, como de otros, y en todo el mundo, es la ingesta de alcohol de los aficionados", añadió la legisladora morenista sobre la regulación en los estadios de la Liga BBVA MX.

La senadora afirmó que en agosto próximo se realizará un parlamento abierto en el que han invitado a participar a empresas cerveceras, directivos de distintos deportes y a clubes profesionales para escuchar todas las voces y tener una discusión "incluyente".

Te puede interesar: Liga MX analiza prohibir venta de alcohol en los estadios, tras actos de violencia

El alcohol y la violencia están ligados

Senadora propone limitar la venta de alcohol en estadios de la Liga MX

Margarita Valdés citó como ejemplo la violencia que hace unos años predominaba en el futbol inglés con los denominados Hooligans, ante lo que el gobierno del Reino Unido tomó la medida de prohibir la ingesta de alcohol en los estadios.

Mientras que en Argentina y Chile -países igualmente violentos en el futbol- se han establecido medidas restrictivas. Finalmente la senadora señaló que dicha propuesta podría ser aprobada en el último trimestre del año.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram