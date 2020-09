Seguidor del América fiel “HASTA LA MUERTE”, mandó hacer ATAÚD especial (Fotos)

No cabe duda que las redes sociales causan sensaciones con lo que uno se puede encontrar y eso sucedió este fin de semana cuando un seguidor de las Águilas del América de la Liga MX subió unas imágenes de un ataúd que mandó a hacer con el escudo, colores e imagen del equipo de Coapa.

Dice el dicho que siempre fue fiel hasta la muerte y un americanista aprovechó para demostrar que se iría con su equipo a la tumba pero siempre demostrando su cariño al equipo azulcrema.

Seguidor del América fiel hasta la muerte

Seguidor del América siempre fiel hasta la muerte

El Club América que ahora comanda Miguel Herrera tiene millones de seguidores alrededor del mundo y todos los demuestran pintando sus casas, autos, tatuándose el cuerpo con el escudo o imagen de algún jugador de las Águilas, pero que les sean fiel hasta la muerte pocos y una funeraria de Poza Rica, veracruz ya le dio la vuelta al mundo por su peculiar publicación.

Porque nada es imposible! Lo que el cliente pida �� Trabajamos día a día para darle a tu ser querido el último deseó... Publicado por Funeraria "ramirez" en Domingo, 6 de septiembre de 2020

Fue la funeraria Ramírez la que se viralizó gracias a una fotos de un ataúd que tiene con el escudo del equipo de La Liga MX en la parte de arriba y en la parte de abajo los colores azul y amarillo, ademas de los acabados que tiene para el clinete que lo pidió para llevarse su equipo hasta la tumba.

Ni muertos olvidan a las Águilas del América

La funeraria posteó; “Porque nada es imposible,lo que el cliente pida,trabajamos día a día para darle a tu ser querido el último deseó con amor,sin ofender a terceras personas y con todo respeto les compartimos el ataúd del América" señala la publicación en Facebook que ha generado miles de reacciones.

Por lo pronto la publicación ya alcanzó los 442 likes, entre me gusta, me divierte y me encanta, además de 409 comentarios de sus seguidores que ya pidieron que la funeraria haga más para cuando los americanistas caigan se puedan ir bien comodos a descansar.