Se va Alfonso Sosa del Necaxa y llega el ‘Profe’ Cruz.

La derrota de anoche de 2-0 ante el León en la Jornada 8 del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX significó para el equipo del Necaxa la número cuatro en lo que va del certamen y ante ello la directiva del equipo de Aguascalientes decidió darle las gracias a Alfonso Sosa y se fuertes rumores y gente cercana a la institución han revelado que José Guadalupe Cruz, mejor conocido como el ‘Profe’ está muy cerca de vincularse con los Hidrocálidos para llegar a suplir a Poncho.

En ocho duelos que dirigió en el presente certamen Alfonso Sosa al conjunto del Necaxa consiguió un par de triunfos (Mazatlán FC y Santos), un par de empates (América y Monterrey) y cuatro duelos perdidos (Tigres, FC Juárez, Cruz Azul y León).

Sosa se ha convertido en el tercer estratega que se va destituido en el Torneo Guardianes 2020, luego de la salida de las Chivas de Luis Fernando Tena y la de Rafael Puente del Río en el cuadro del Atlas.

Se va Sosa y vuelve ‘Profe’ Cruz a la Liga MX

Se ha sabido que tras la charla entre la directiva y José Guadalupe el ‘Profe’ Cruz a sido muy fluida e incluso le han pedido que viaje a Aguascalientes para cerrar el trato que vincule al estratega con el equipo del Necaxa para el resto del Guardianes 2020.

El ‘Profe’ Cruz no dirigía desde el 2019 y en Liga MX desde 2018, cuando estuvo en el banquillo de los Dorados de Sinaloa y hace no mucho fue nombrado asesor del Tepatitlán FC, siendo honorífico el nombramiento por lo que no tiene problema alguno para tomar las riendas del conjunto del Necaxa.

El director técnico michoacano tendrá una revancha más en la Liga MX, pues en su haber a sido estratega del Atlante, Jaguares de Chiapas, Morelia, Puebla, Atlas y Monterrey; además en la ahora llamada Liga de Expansión dirigió al León y Dorados. El último plantel que el ‘Profe’ Cruz tuvo en el máximo circuito fue en el 2018 dirigiendo al Atlas.