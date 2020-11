Se le ACABA el TIEMPO a Roger Martínez con el América

El timonel de las Águilas del América, Miguel Herrera dio a conocer que el platico con el futbolista Roger Martínez de su situación con el equipo, pero será el representante del jugador y la directiva quienes determinen si el colobiano se va o se queda en Coapa para lo que resta de torneo y para el Clausura 2021 de la Liga MX.

En entrevista para Récord, el “Piojo” Herrera, mencionó que por su parte él como estratega ya no incluye al futbolista colombiano porque no le es indispensable en el club azulcrema, por las actitudes que ha tomado y por la forma en la que ha pedido su salida del equipo.

Roger Martínez a un paso de volar del nido

Miguel Herrera, comentó que la directiva es quien dejará libre al futbolista vendiéndolo a otro equipo nacional o extranjero y será el representante de Roger Martínez quien se encargue del futuro del futbolista, por lo que solo tendrá este fin de semana para dar a conocer el destino del delantero.

"Hay que esperar la decisión entre la directiva y el agente de Roger”, dijo Herrera.

Roger Martínez ya se quiere ir del América

El estratega del América, aclaró que la decisión si se queda o se va ya la habló él con Roger Martínez y por lo que dejó ver no le gusta la situación, pero entiende que hay momentos y situaciones que no se pueden solucionar, pero si no sale nada este fin de semana lo integrará de nuevo al equipo.

Cabe mencionar que a lo largo de la semana medios nacionales como La Verdad Noticias dieron a conocer la situación del delantero colombiano quien ya no quiere estar en el América, donde solo ha tenido 51 minutos en los últimos diez partidos del club de Coapa en lo que va del Apertura 2020.

Roger Martínez llegó al América para el Apertura 2018 proveniente del Villarreal CF por una suma de más de 8 millones de euros, pero su carrera ha caído en un bache del cual no ha podido salir, por lo que Miguel Herrera ya no lo contempla en el equipo y ha tenido muy poca participación en el terreno de juego.