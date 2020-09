Sanvezzo CONFESÓ que el Querétaro no lo dejó LLEGAR al Cruz Azul

El brasileño Camilo Sanvezzo hizo fuertes declaraciones contra los Gallos Blancos del Querétaro, a quienes culpó de haberlo dejado sin oportunidad de cambiar de equipo en la Liga MX y llegar al Cruz Azul.

Sanvezzo tuvo la oportunidad de ser parte del equipo de la Noria cuando estuvo en el equipo de Querétaro pero la directiva le negó esa oportunidad de estar en un club grande del fútbol mexicano.

¡El Santo queretano!

¡Si tú eres de los que se salen del ��️faltando 5 minutos esto no lo viste!

¿Recuerdas está última jugada de @camilosanvezzo anotando para @Club_Queretaro? Y como no destacar la excelente narración de @martinolimx

������#MarcajeGallos #Queretaro #GallosBlancos pic.twitter.com/OrNrY2wYJH — Marcaje Gallos (@MarcajeGallos) May 2, 2020

Sanvezzo no llegó al Cruz Azul, el Querétaro se lo impidió

Fue en entrevista para AS México que Camilo Sanvezzo aclaró los rumores que todavía continuaban sin esclarecer en el fútbol mexicano del ¿Porqué no llegó al Cruz Azul? ya que ni el Querétaro ni la Máquina dieron a conocer en su tiempo porque no se concretó el traspaso del ofensivo brasileño.

El futbolista brasileño comentó que sí lo buscaron en Cruz Azul, pero Querétaro no lo quiso vender, ya que cualquiera quisiera llegar a un club así cuando tuvo la posibilidad, pero Querétaro no quiso.

Camilo Sanvezzo pudo llegar al Cruz Azul

Sanvezzo mencionó que entendió la negativa del club queretano, ya que también debía pensar en el bienestar de ellos y de su familia, pero que no lamenta no haber fichado por Cruz Azul en el pasado.

"Iba a ser un paso muy importante en mi carrera pero había que pensar también en la familia", agregó.

Camilo Sanvezzo llegó proveniente de la Major League Soccer a los Gallos Blancos del Querétaro en el 2014, para el torneo Apertura 2014, logra el título de goleo (compartido con el jugador del Club León, Mauro Boselli) con la escuadra emplumada y se convierte en el primer jugador en obtener esta distinción en el club en primera división con 12 anotaciones.

Actualmente milita en el Mazatlán FC bajo la dirección técnica de Francisco Palencia, el equipo se mantiene en el lugar 14 en el Guardianes 2020.