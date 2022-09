Santos Laguna rechazó una oferta por Omar Campos desde Turquía

Omar Campos seguirá al menos otro torneo más en México, debido a que su club, Santos Laguna, decidió rechazar una nueva oferta desde Turquía por el lateral izquierdo que ha sido objeto del deseo de varios equipos por su gran nivel en la Liga MX.

A pesar de que el mercado de fichajes cierra el día 8 de septiembre, por lo cual queda tiempo, se menciona que las ofertas no prosperaron y el equipo lagunero no considera una buena opción mandara su pupilo a esa parte de Europa.

Se menciona que la oferta estuvo cercana a los 2.5 millones de euros más 500 mil en variables, pero piden cerca de cinco millones para poder concretar cualquier venta al extranjero de uno de los jugadores con mayor proyección en México.

Además de esta propuesta, hubo algunas otras que no prosperaron por el mismo jugador, que se ubica en el gusto de varios equipos por su juventud y la calidad que posee, pues se ha ganado un puesto titular a base de esfuerzo.

Segunda oferta que es rechazada desde Turquía. La primera fue de Víctor Guzmán. Los clubes mexicanos coinciden en que ir a la Liga Turca, aunque sea a un club importante allá, no es el camino para los jóvenes mexicanos. https://t.co/llPPhQ5UGJ — Kery (@KeryNews) September 7, 2022

Omar Campos y sus ofertas de Europa

Anderlecht pidió su fichaje

La de Galatasaray no es la única opción que se ha presentado en el camino del lateral, pues antes de ellos intentaron dos clubes más, ambos en este mercado de verano, incluso en uno de ellos ya cuentan con otro mexicano.

Se tratarían del Anderlecht de Bélgica que no logró acordar el precio, pues querían pagar mucho menos de los cinco millones, mientras que el otro interés habría llegado desde el Feyenoord, que contrató a Santiago Giménez para su delantera.

Te puede interesar: Omar Campos ya tiene una oferta de Europa; Santos pide más

Más mexicanos juegan en Europa

Giménez ya hasta anotó en Holanda

Durante este mercado de fichajes se dieron varias ventas a Europa de jugadores mexicanos de la Liga MX y otros tantos no se lograron dar, entre los que sí estuvo Giménez, Jorge Sánchez, Daniel Aceves y Jordan Carrillo, que emigraron en estos meses.

Otros más que no se concretaron fueron los de Víctor Guzmán y el mismo Omar Campos, ambos no pudieron llegar a Turquía, además César Montes no pudo fichar por el Espanyol de Barcelona, pero pdoría concretarse luego.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram