Santiago Giménez no interesa al Feyenoord de Europa

En redes sociales comenzó el rumor de que el delantero cruzazulino, Santiago Giménez, había recibido una propuesta del equipo holandés Feyenoord para llegar a Europa, cosa que el equipo mexicano habría rechazado.

Fue el mismo Dennis Te Kloese, exdirectivo de Chivas y actual SEO del equipo de los Países Bajos, quien declaró que todo esto fue falso, pues nunca presentaron una oferta formal o su interés.

Los medios mencionan que había una oferta por hasta cuatro millones de dólares por el 50 por ciento de su carta, lo cual no habría sido aceptado, pero el directivo mencionó que no estaba interesado en el jugador y no hay negociaciones.

“De nuestra parte no hay nada con Cruz Azul ni el jugador. Recientemente, fichamos a Danilo del Ajax, con una transferencia libre “, comentó.

Además de mencionar que el jugador ni siquiera entra en los planes futuros del club, pues no lo tienen en su carpeta de futuribles, por lo cual la información pudo haber sido simple “humo”, como se le conoce.

Santiago Giménez a Europa

Santiago es goleador en Cruz Azul

El delantero mexicano, pero de origen argentino por ser el hijo de Christian ‘Chaco’ Giménez, ya ha sido relacionado en otras ocasiones con equipos de ligas europeas, pues ha levantado su nivel, como te contamos en La Verdad Noticias.

Incluso ya han hablado sobre el supuesto interés del Espanyol de Barcelona, equipo que volvió a la primera división de España la temporada pasada y busca seguir creciendo con la propiedad china, pues Giménez es un goleador constante.

¿Quién es el papá de Santiago Giménez?

Chaco es una leyenda del Cruz Azul

El delantero mexico-argentino es hijo de una de las leyendas del Cruz Azul, por lo cual ha sido criticado de tener preferencias y “palancas” para jugar, pero por su nivel se ha logrado mantener en el primer equipo como titular.

Su padre es el mediocampista leyenda del club, Christian Giménez, conocido como “El Chaco”, quien portaba el número 10 fue por años el capitán del club, junto a Jesús Corona.

