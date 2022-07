Santiago Giménez es presentado por el Feyenoord a ritmo de mariachi

El delantero Santiago Giménez ha llegado a un arreglo para jugar en el Feyenoord de la Eredivisie de la Primera División de Países Bajos. y fue presentado mediante redes sociales acompañado de un mariachi.

En las últimas semanas, se intensificó el interés del Feyenoord, que logró concretar el fichaje del delantero, convirtiéndolo en el primer futbolista mexicano que viste los colores del Feyenoord, club que tiene su sede en Rotterdam.

Giménez deja al Cruz Azul con cinco tantos marcados en las cuatro fechas realizadas hasta el momento en el Torneo de Apertura 2022 y buscará ayudar a su nuevo equipo a romper la sequía del título de la Eredivisie que se extiende a la temporada 2016-2017.

Santiago Giménez deja al Cruz Azul

De acuerdo con información de ESPN, el 'Bebote' debutó en 2019 con Cruz Azul y dejó en su haber el título de la Liga BBVA MX Clausura 2021, además del Campeón de Campeones y Supercopa MX.

Los últimos tantos que hizo Santiago Giménez con Cruz Azul fueron contra el Puebla en la fecha 4: una ejecución de penal y un remate de cabeza. Cabe mencionar que, después de cinco fechas en el torneo, el atacante se ubica en la cima del goleo en la Liga MX con una quinteta de dianas.

Desde su aparición en la primera división, el “Chaquito” Giménez sumó 20 goles con La Máquina; sus buenas actuaciones le han válido ser considerado por la Selección Mexicana, que dirige Gerardo Martino.

Te puede interesar: Feyenoord espera la firma de Santiago Giménez

Santiago Giménez reportó con el Feyenoord

Santiago Giménez es presentado por el Feyenoord a ritmo de mariachi

“Ese camino ya lo he hablado con mi representante y con mi familia, el camino que tú dices de irme libre no está en nuestra cabeza, sinceramente no tenemos pensado salir libre porque le afecta al club. Es un club que me ha dado mucho desde los 10 años y no me gustaría salir así”.

“La otra es que muchas veces saliendo gratis no te valoran tanto como cuando pagan tu cláusula, cuando pagan por ti o hacen una oferta por ti, entonces esa para mí no es una opción”, expresó Santiago Giménez en entrevista con ESPN.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram