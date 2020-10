SE ALEJA Cruz Azul de la Liguilla del Fútbol Mexicano (vídeo)

Tal parece que la Máquina del Cruz Azul no quiere asegurar su lugar en la liguilla del fútbol mexicano, ya que la noche del sábado cayó ante los Tigres de la UANL en el Estadio Azteca, perdiendo tres puntos importantes del Guardianes 2020 de la Liga MX.

Robert Dante y sus pupilos no pudieron hacerle daño a los felinos de Ricardo “Tuca” Ferretti y cayeron al tercer peldaño que de ganar las Águilas del América el lunes y los Pumas de la UNAM este domingo se alejaría de los cuatro primeros lugares perdiendo su boleto a la liguilla de forma directa.

Cruz Azul perdió tres puntos importantes ante los Tigres

En rueda de prensa Robert Dante Siboldi, mencionó que la derrota sufrida este sábado son momentos difíciles porque no es normal que Cruz Azul no gane en tres partidos y eso no está permitido. Por lo que están conscientes de que están dejando ir puntos en una parte importante del torneo.

El estratega del Cruz Azul, comentó que por lo pronto no quiere pensar en más allá de lo que es el siguiente partido, ya que así lo hizo cuando se daban los resultados al principio del Apertura 2020 y no lo hará ahora que no se están dando.

Siboldi aclaró que si el equipo no estuviera generando y no dominaran partidos se preocuparía pero les ha faltado concretar y cuando se tienen oportunidades contra rivales como Tigres se terminan pagando.

Cruz Azul perdió uno de sus últimos cuatro partidos de la jornada regular del Guardianes 2020

Cabe mencionar que este domingo los Pumas de ganar podrían llegar a los 27 puntos colocándose en el tercer lugar y el América de ganarle al León el lunes sumaría 28 puntos quedándose con el segundo puesto mandando al Cruz Azul hasta el quinto lugar.