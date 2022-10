Ricardo cadena podría dejar de ser entrenador en Chivas

Con la contratación de un nuevo director deportivo por parte de las Chivas, como es el caso de Fernando Hierro quien podría ser anunciado en los primeros días de la semana, podría llegar el despido de Ricardo Cadena.

Su arribo al club tapatío lo hizo para sustituir a un Víctor Manuel Vucetich que no logró imponer un estilo con el rebaño, lo cual lo terminó condenando a salir por la puerta de atrás, provocando todo esto que se diera el interinato de Cadena.

Él llegaba desde el equipo filial que tienen en la Liga Expansión, por lo cual su camino era más el de un interino que fijo, pero cuatro victorias seguidas y una clasificación a liguilla le permitieron continuar por un torneo más, donde no se logró nada.

Al final parece que esto no fue más que un espejismo del club, pues no pudo repetir ese nivel con los mismos jugadores y algunos refuerzos. En La Verdad Noticias te hablaremos sobre si se podría quedar o no a los mandos del equipo rojiblanco.

¿Ricardo Cadena se va de las chivas?

Su permanencia está en duda

La información que hay hasta el momento no indica con certeza que Cadena tenga que abandonar el club, sin embargo, con la llegada de un director deportivo que viene desde España, las cosas seguramente podrían tomar otro rumbo.

El periodista David Medrano aclaró en su Twitter que hierro le daría su opinión de quien debería ser el entrenador del equipo rojiblanco para el próximo torneo, aunque no dio nombres coma ni aclaró sí Ricardo está despedido.

Chivas con nuevo proyecto

Peláez fue despedido

Con el fracaso que resultó ser la era de Ricardo Peláez, se determinó que ya no podría continuar al frente del área deportiva, por ello se le otorgó la oportunidad a la leyenda del Real Madrid, Fernando Hierro, quien llega con varias dudas.

En su época como directivo ha estado con el Madrid y con la selección española campeona del mundo en 2010, además de también dirigirlos en el 2018 debido al despido de Julen Lopetegui, pero que no pudo hacer mucho desde el banquillo.

