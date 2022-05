Ricardo Cadena habla de la eliminación de Chivas ante Atlas

Las Chivas no pudieron remontar ante Atlas y cayeron eliminados en los Cuartos de Final del Clausura 2022 de la Liga MX. Un resultado que detuvo el gran momento de Ricardo Cadena, quien todavía tiene su futuro indefinido en el redil.

Durante la conferencia de prensa al término del partido disputado en la cancha del Estadio Jalisco, Cadena aseguró que se va feliz tras lo hecho por sus jugadores y esperará a la decisión de la directiva sobre su futuro.

"Me deja una sensación de saber que mis jugadores tienen hambre, vergüenza y una particular satisfacción, me siento orgulloso de todos ellos. Me quedo satisfecho. Estoy feliz, soy un tipo agradecido de la vida y de esta profesión”, aseguró el técnico de las Chivas de Guadalajara.

Ricardo Cadena respaldó a Alexis Vega

"Es una evaluación que hará la directiva y no tengo idea de qué es lo que vayan a determinar. Debo dejar todo en manos de la directiva y esperar la decisión que tomen ellos”. Además, también respondió a las críticas en contra de Alexis Vega y, reveló que jugó la vuelta estando lesionado.

"Él vino a esta serie con una situación que no estaba al 100%, ha entregado lo mejor de sí sabiendo que se exponía a una lesión más seria. Es verdad que esa parte merma en el rendimiento, pero estoy contento con él y con los muchachos porque no hay nada qué recriminar”.

“El equipo luchó hasta el final para hacer la remontada que se entregó siempre y sabe que representa a una afición enorme, que nos apoya y yo puedo decirles que este equipo tiene mucho que ofrecer y que les dará muchas alegrías en el futuro".

“A Chivas le faltó contundencia”

Por último, el director técnico interino del Guadalajara reconoció que lo único que les faltó fue la contundencia de otros partidos, ya que fueron superiores al Atlas y generaron más opciones de peligro.

"No pudimos ser contundentes como en otros partidos, fuimos los que más opciones tuvimos para poder convertir. Así pasa, no siempre puedes ser certero, me quedo orgulloso de mis jugadores y yo no me siento superado, pero la contundencia no jugó a nuestro favor".

