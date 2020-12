Resumen del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX.

El Apertura 2020 se convirtió en el Torneo Guardianes 2020, esto debido en honor a los que han luchado en contra del COVID-19 y en el Futbol Mexicano se convierte en el certamen número 49 en la versión de los torneos cortos. Además en este campeonato en el Futbol Mexicano tuvo una modificación en su formato de competencia, el cual fue modificado para el periodo 2020-2021 de la Liga MX.

En el certamen mencionado se presentó como novedad la desaparición de la franquicia de Monarcas Morelia, quien se mudo a la ciudad de Mazatlán, para dar paso al nuevo equipo del Futbol Mexicano y que adoptó el nombre de Mazatlán Futbol Club; mismo que hizo su debut en la Primera División como la franquicia número 60 en la historia.

Es oportuno mencionar que el Torneo Guardianes 2020 fue el único certamen que se desarrolló en este año en la Liga MX, luego de que el primer certamen del año (Clausura 2020) tuvo que verse suspendido al cabo de 10 fechas disputadas por la pandemia del coronavirus. La gran parte del certamen se desarrolló a puerta cerrada, siendo el primer equipo en recibir afición el Mazatlán FC junto al Necaxa en la Jornada 14.

Fase de Clasificación al Repechaje y Liguilla del Guardianes 2020

El campeonato en su Fase Regular se desarrolló con 17 fechas para cada uno de los 18 equipos que compitieron, en la Fase Final se desarrolló primero una Reclasificación o Repechaje; la cual constó de cuatro compromisos. Dicha fase se disputó de la manera siguiente: El 5 vs 12, el 6 vs 11, el 7 vs 10 y el 8 vs 9; mencionar que dcha disputa fue un partido en la casa del equipo mejor colocado en la tabla general.

Así quedaron los equipos en la fase de Clasificación al Repechaje y Liguilla del Guardianes 2020

Quedando prácticamente eliminados del lugar 13 al 18 de la clasificación general del Torneo Guardianes 2020. Una vez culminada la fase del Repechaje, se procedió a dar forma a la Liguilla del Futbol Mexicano; la cual se ordenaría a los mejores ocho conjuntos y dar una eliminación directa a dos juegos (Ida y Vuelta) en cada una de sus etapas (Cuartos de Final, Semifinales y Final); oportuno mencionar que los primeros cuatro lugares de la clasificación obtuvieron su boleto directo a la primera fase de la Fiesta Grande de nuestro balompié.

Guardianes 2020 en su Fase Regular

A lo largo de lo que fueron las 17 jornadas del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX se arrojaron números para tener muy en cuenta, ya que de forma increíble se hicieron más goles en propia puerta que los que se pudieron concretar de tiro libre. En los duelos de la temporada regular se hicieron un total de 390 anotaciones en los distintos escenarios de cada uno de los 18 clubes que forman la Primera División en un total de 153 duelos celebrados.

Uno de los datos que más llama la atención es que de las casi 400 anotaciones solamente 10 goles se pudieron concebir de tiro libre, además 11 de ellas fueron en autogol. Situación que pone a pensar mucho en el bajo rendimiento de los ejecutores a balón parado; aunque por la vía del penal los cobradores estuvieron más certeros, conquistando 58 cobros de forma correcta.

En cuanto a los duelos de local y visita de los clubes de la Liga MX en el certamen que se encuentra por finalizar, se dieron más tantos de locales, ya que lograron una cantidad de 220 tantos; mientras que los cuadros cuando fueron visitantes solamente pudieron marcar un cifra de 170 goles.

Otro dato a considerar de atención es que los equipos hicieron una mayor cantidad de goles en los segundos tiempos de los duelos de las 17 jornadas del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, pues en los primeros 45 minutos de los partidos se vieron marcadas un total de 170 dianas y en los segundos 45 minutos las anotaciones que se lograron convertir fueron un total de 220.

León festeja gol en el Guardianes 2020.

En la cifra total de anotaciones en el Guardianes 2020, los jugadores mexicanos solamente pudieron lograr un total de 128, siendo Henry Martín del América con siete dianas el mejor posicionado. De los extranjeros los argentinos con 87 fueron los que más celebraron, seguidos de los uruguayos con 44 y los guaraníes hicieron 25.

Cambios de directores técnicos

A lo largo de las 17 fechas del certamen de la Liga MX que se culmina en la actual semana, se tuvo varios movimientos de directores técnicos, siendo siete los clubes los que cambiaron de timonel en el Guardianes 2020, tres de ellos lograron componer el rumbo para acceder al Repechaje y uno de ellos pudo conquistar el pase a los Cuartos de Final y posteriormente colarse a las Semifinales.

Chivas le dio las gracias a Luis Fernando Tena en la Jornada 3, una fecha fue dirigida por Marcelo Michel Leaño y de la de la quinta hasta su eliminación en Semifinales fue Víctor Manuel Vucetich el responsable. Por su parte el Atlas en la misma fecha 3 le cortó el proceso a Rafael Puente del Río, Rubén Duarte de interino estuvo par de duelos y Diego Cocca acabó la fase regular.

Amaury Vergara, Víctor Manuel Vucetich y Ricardo Pelaéz.

Necaxa en la Jornada 8 del Torneo Guardianes 2020 le dio las gracias a Poncho Sosa y José Guadalupe el ‘Profe’ Cruz llegó para calificarlos al Repechaje de la Liga MX. Caso similar vivió el Toluca, pues José Manuel el ‘Chepo’ de la Torre dejó a los Diablos Rojos en la fecha 12 y el rumbo final fue dirigido hasta el Repechaje por Carlos Adrián Morales.

Por su parte el debutante Mazatlán FC tuvo en Juan Francisco Palencia a su primer timonel, quien duró 13 fechas del campeonato del Futbol Mexicano y Tomás el ‘Jefe’ Boy llegó para culminar la campaña regular.

El equipo de Querétaro en el Torneo Guardianes 2020 le dio la oportunidad de hacer su debut a Alex Diego, pero en la Jornada 15 le dio las gracias y le dio la bienvenida al banquillo a Héctor el ‘Pity’ Altamirano. Mientras el último que cesó a su director técnico fue el Atlético San Luis, dando las gracias a Memo Vázquez en la fecha 16 y tomando un interinato Luis Francisco García para el último duelo.

Tabla General del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX:

León - 40 puntos. Pumas - 32 puntos. América - 32 puntos. Cruz Azul - 30 puntos. Rayados de Monterrey - 29 puntos. Tigres - 28 puntos. Chivas - 26 puntos. Santos - 25 puntos. Pachuca - 25 puntos. Necaxa - 24 puntos. Toluca - 21 puntos. Puebla - 20 puntos. Bravos de Juárez - 19 puntos. Mazatlán FC - 16 puntos. Xolos - 15 puntos. Atlas - 14 puntos. Querétaro - 13 puntos. Atlético San Luis - 11 puntos.

Club León concluyó como el líder general del Guardianes 2020 con 40 puntos.

Equipos con más goles

1. América - 31 goles.

2. Pumas - 29 goles.

3. León - 27 goles.

4. Tigres - 27 goles.

5. Rayados de Monterrey - 26 goles.

Equipos con menos goles

1. León - 14 goles.

2. Pachuca - 14 goles.

3. Cruz Azul - 16 goles.

4. Tigres - 16 goles.

5. Pumas - 17 goles.

Equipos con más goles recibidos

1. Atlético San Luis - 35 goles.

2. Mazatlán FC - 31 goles.

3. Querétaro - 28 goles.

4. Toluca - 28 goles.

5. Xolos - 27 goles.

Goleadores del Guardianes 2020

1. Jonathan Rodríguez - Cruz Azul - 12 goles.

2. André-Pierre Gignac - Tigres - 11 goles.

3. Juan Ignacio Dineno - Pumas - 10 goles.

4. Dario Lezcano - Bravos de Juárez - 10 goles.

5. Camilo Sanvezzo - Mazatlán FC - 8 goles.

6. Henry Martín - América - 7 goles.

Resumen de goles Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX.

Mejores asistentes

- Martín Rodríguez - Mazatlán FC - 7 asistencias.

- Luis Romo - Cruz Azul - 5 asistencias.

- Omar Fernández - Puebla - 5 asistencias.

- Ángel Mena - León - 5 asistencias.

- David Cabrera - Necaxa - 5 asistencias.

Repechaje del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX

- Monterrey 2-2 Puebla. (Definición en penales 4-2 a favor de La Franja).

- Chivas 1-0 Necaxa.

- Tigres 2-1 Toluca.

- Santos 0-3 Pachuca.

Cuartos de Final

- Puebla 2-1 León (Juego de Ida).

- León 2-0 Puebla (Juego de Vuelta).

- Pachuca 0-1 Pumas (Juego de Ida).

- Pumas 0-0 Pachuca (Juego de Vuelta).

- Chivas 1-0 América (Juego de Ida).

- América 1-2 Chivas (Juego de Vuelta).

- Tigres 1-3 Tigres (Juego de Ida).

- Cruz Azul 0-1 Tigres (Juego de Vuelta).

Cuartos de Final del Guardianes 2020.

Semifinales

- Chivas 1-1 León (Juego de Ida).

- León 1-0 Chivas (Juego de Vuelta).

- Cruz Azul 4-0 Pumas (Juego de Ida).

- Pumas 4-0 Cruz Azul (Juego de Vuelta).

Final: León vs Pumas

La pelea por el campeonato actual en la Primera División del Futbol Mexicano será entre dos fieras, los dos mejores conjuntos a lo largo de las 17 fechas de la campaña regular y que definirán al siguiente Campeón de la Liga MX.

León se convirtió en el cuadro con mayor cantidad de unidades sumadas (40 puntos) y apenas perdió un duelo en la campaña regular, ante el Cruz Azul en la Jornada 3 con marcador de 2-0. Los Pumas fueron con ocho el equipo con más empates, además en el Guardianes 2020 fueron los últimos en perder el invicto, siendo ante La Fiera dicha condición al caer 2-0 en la Jornada 11.

Ambos equipos disputan el poder alcanzar en la lista de equipos de los más ganadores al cuadro del Cruz Azul, quienes tienen en su haber ocho campeonatos de Liga MX. El más reciente campeonato del León fue en el Torneo Clausura 2014 y el de los Pumas se dio en el Clausura 2011.

Esmeraldas y Auriazules se han visto en par de ocasiones en la Liguilla del Futbol Mexicano, la primera de ellas fue en la campaña 1984-1985 en la fase de las Semifinales, en el que los de la máxima casa de estudios avanzaron con un global de 5-3 a la Final. La segunda fue en la Temporada 1991-1992 en la que disputaron los Cuartos de Final y lograron pasar los Panzas Verdes con un global de 2-0.

Liguilla del Guardianes 2020 de la Liga MX.

El juego de Ida de la Final se disputará este jueves 10 de diciembre en la cancha del Estadio Universitario. Mientras que la Vuelta se efectuará en la cancha del Nou Camp el domingo 13 de diciembre. En la pelea por el cetro del Guardianes 2020 no cuentan los goles de visita ni la posición en la tabla para el desempate, en caso de igualar en el global se procede a la disputa de tiempos extra y de prevalecer sería la definición por penales.

