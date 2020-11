Repechajes del Guardianes 2020 YA TIENEN fechas y horarios.

El Torneo Guardianes 2020 culminó en su fase regular hace una semana, pero se tuvo que detener la actividad por los duelos amistosos de la Selección Mexicana en Fecha FIFA en el Viejo Continente; ante ello en el inicio de la presente semana se ha dado a conocer la fecha y los horarios para los duelos de repechaje que darán cuatro pases a Cuartos de Final.

Recordar que los cuatros clubes que accedieron de forma directa a la Fiesta Grande son: León, Pumas, América y Cruz Azul. Los choques que se llevarán a cabo el próximo 21 y 22 de noviembre son: Rayados de Monterrey vs Puebla, Tigres Toluca, Chivas vs Necaxa y Santos vs Pachuca; como ya lo había dado a conocer La Verdad Noticias.

Liga MX reanuda el fin de semana el repechaje

El día sábado se comienza la actividad del repechaje del Torneo Guardianes 2020 con el duelo entre Santos y Pachuca a celebrarse en el TSM, el horario será a las 19:00 horas del centro del país (20:00 horas de Quintana Roo). Ese mismo día se verán las caras a las 21:10 del centro del país (22:10 de Quintana Roo) las Chivas y el Necaxa en el Estadio Akron.

Los juegos del domingo serán en la Sultana del Norte, el primero de ellos será en el Estadio Universitario con el Tigres vs Toluca, compromiso que está programado para su inicio a las 19:00 horas del centro del país (20:00 horas del Estado de Quintana Roo). Mientras el Rayados de Monterrey vs Puebla será en el Gigante de Acero a las 21:10 horas del centro del país (22:10 horas del Estado de Quintana Roo).

Es oportuno destacar que es a un juego el repechaje, se disputa en la cancha del cuadro que quedó mejor ubicado en la tabla general y en caso de que durante los 90 minutos queden igualados en el marcados, se definirá de forma directa desde el manchón penal.

