Repechajes de Liga MX, los antecedentes que debes saber de los partidos.

La Fiesta Grande de la Liga MX en el Guardianes 2020 está definida, su primera fase será la de Repechaje, pero tendrá que esperar la culminación de la Fecha FIFA en donde la Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur y Japón en territorio europeo; pero La Verdad Noticias tiene lo que debes saber de los juegos previos a Cuartos de Final.

León, Pumas, América y Cruz Azul se encuentran a la espera de rivales en los Cuartos de Final; que sus rivales saldrán de los duelos: Rayados de Monterrey vs Puebla, Tigres vs Toluca, Chivas vs Necaxa y Santos vs Pachuca.

¡Definida la #FaseFinal del #Guard1anes2020 de la #LigaBBVAMX!



1️⃣ León

2️⃣ Pumas

3️⃣ América

4️⃣ Cruz Azul

5️⃣ Rayados

6️⃣ Tigres

7️⃣ Chivas

8️⃣ Santos

9️⃣ Pachuca

1️⃣0️⃣ Necaxa

1️⃣1️⃣ Toluca

1️⃣2️⃣ Puebla pic.twitter.com/MnBgPCEADD — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) November 9, 2020

Partidos de repechaje en la Lia MX

Rayados de Monterrey lugar 5 vs Puebla lugar 12:

El duelo entre los equipos citados por el repechaje del Guardianes 2020 se celebrará en la cancha del Estadio BBVA, en el certamen en curso se vieron las caras en la Jornada 10 con triunfo de marcador de 3-1 para los de la Sultana del Norte. En el Clausura 2009 en Cuartos de Final se vieron las caras y con global de 5-3 pasó La Franja.

Rayados vs Puebla.

Tigres lugar 6 vs Toluca lugar 11:

Encuentro que se jugará en el Estadio Universitario, en la Jornada 5 se vieron las caras en la cancha del Nemesio Díez y el triunfo fue para el equipo del Estado de México con un marcador de 3-2. En el Apertura 2014 los felinos pasaron por posición en la tabla tras empatar a cero goles con los Diablos.

Tigres vs Toluca.

Chivas lugar 7 vs Necaxa lugar 10:

El compromiso citado del repechaje de la Liga MX se estará celebrando en el Estadio Akron, fue la fecha 10 cuando se enfrentaron en el Estadio Victoria y la victoria de 2-1 fue para el Rebaño Sagrado. La Final del Invierno 1998 se enfrentaron y el triunfo fue para Necaxa con global de 2-0.

Chivas vs Necaxa.

Santos lugar 8 vs Pachuca lugar 9:

El TSM será el escenario para el enfrentamiento por un boleto para los Cuartos de Final de la Liga MX, en la fecha 14 se enfrentaron en el mismo escenario y el duelo finalizó con un marcador de 1-1. Una serie inolvidable en Liguilla entre ambos clubes fue la Final del Verano 2001 cuando los de La Laguna ganaron 4-3 en el global.