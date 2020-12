Rayados: El día que Moises Muñoz denunció “amaño” de partido del Monterrey

Durante las últimas horas se ha desatado una gran controversia sobre un posible amaño de partido, tras la eliminación de Cruz Azul y por ello el exportero Moisés Muñoz evidenció su poca memoria y su falta de ética.

Moy Muñoz habló sobre las declaraciones del periodista de ESPN Héctor Huerta, quien dice tener pruebas de que en Cruz Azul hubo un supuesto amaño de partido, en el juego de vuelta contra Pumas, que “propició” su eliminación.

De acuerdo con información del portal El Universal y retomada por La Verdad Noticias, el ex jugador “retwiteó” y comentó el mensaje que los jugadores de Cruz Azul emitieron luego de que la noticia fue dada por Héctor Huerta.

Moises Muñoz acusó a Rayados de Corrupción

“Y ahora qué sigue? (sic) Pruebas, retractación, demanda por difamación? no entiendo, que (sic) necesidad de llegar hasta aquí”, compartió el ex guardameta de las Águilas del América a través de redes sociales.

Cuando jugaba con Jaguares de Chiapas, se quejó de lo hecho en los últimos juegos del torneo de Clausura 2017, por Pumas y Monterrey, que perdieron sus últimos encuentro perjudicando indirectamente a los chiapanecos, que acabaron perdiendo la categoría.

Muñoz declaró irresponsablemente de esta forma al decretarse el descenso de Chiapas: “Es difícil aceptarlo. Porque es difícil aceptar que Pumas y Monterrey hayan perdido sus dos últimos partidos de la manera como lo hicieron, de verdad es de cuestionarse”, indicó Muñoz.

Muñoz recordó los juegos de Monterrey

“Monterrey, el que más llega al arco rival, y de repente no hace un solo tiro gol en Veracruz, se me hace demasiado sospechoso, de la misma manera que hoy pierden con Morelia, no vi el partido obviamente...”.

Muñoz ahora critica la labor de un reconocido periodista, con premios nacionales, que tarde o temprano sustentará su información, mientras que él, sólo tiró palabras al aire, afectando a sus compañeros de profesión, poniendo en duda su honorabilidad y nunca presentó ninguna prueba.

