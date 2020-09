Raúl Gudiño AGRADECE a Chivas que no lo vendieran.

Algo que ha adolecido el conjunto de las Chivas en el presente Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX es en la portería, ya que Toño Rodríguez y Raúl Gudiño han cometido algunos costosos errores; pero a pesar de ello el arquero que estuvo presente en el Clásico Nacional agradece al Rebaño Sagrado que en el mercado más reciente de fichajes le haya bloqueado su salida de la institución Rojiblanca.

Y es que antes del inicio del presente certamen del balompié mexicano el joven arquero de 24 años de edad había pedido su salida de la institución, pero tuvo algunas ofertas de la propia Liga MX, del Viejo Continente e incluso de la MLS; a pesar de ello se quedó con el Guadalajara y se encuentra muy agradecido por continuar en el equipo de la Perla Tapatía.

“Esta institución me ha apoyado demasiado, y al final de cuentas, como le voy a regresar todo eso al equipo es dando buenas actuaciones y dejarlo todo en la cancha, eso es lo principal”.

Además de lo comentado por Raúl Gudiño, el meta reveló los motivos por los cuales declino las ofertas recibidas en su momento para dejar de vestir la casaca de las Chivas.

“Si bien no se dio la salida por circunstancias fuera de mí, había muchas veces que no me favorecian a mi o a la directiva, pero creo que se tomó la decisión correcta y pelearé para ganarme un puesto”.