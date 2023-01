¿Radamel Falcao se va al Cruz Azul? Podría ser la nueva bomba de la Liga MX

Cruz Azul continúa en la búsqueda por un delantero y parece que Radamel Falcao es el elegido para hacer la estrella en el ataque del club capitalino, que fracasó en contratar a Luis Suárez, luego de que este eligiera irse a Brasil.

La prensa en España ha mencionado que el Rayo Vallecano se encuentra dispuesto a negociar la venta del jugador, que aunque es una de sus estrellas, el dinero y la mejor oferta de salario que le da el club mexicano, podrían ser factor para que se termine dando.

A pesar de que aún no hay una claridad sobre si Falcao quiere o no aceptar la oferta, se habla de que hay un panorama muy favorable para los mexicanos, qué buscas no fallar esta vez en obtener un delantero de calidad que mejore lo que tienen en su plantilla.

Sin embargo, también hay otro aspecto que se debe de tratar en cuanto al cupo de un extranjero, y en La Verdad Noticias te hablamos sobre este tema para entender si es posible que Radamel Falcao aterriza en el Estadio Azteca.

Radamel Falcao a Cruz Azul

El colombiano está cerca de llegar

En estos momentos, los cementeros no tienen espacio para inscribir a otro extranjero dentro de su plantel, pero desde hace semanas se trabaja para que uno de los jugadores que menos cuenta para el entrenador, como es Iván Morales, salga para dar opción de inscribir a otro delantero.

Este delantero se trataría de Radamel Falcao, quien llegaría desde el Rayo Vallecano de España, quien le dio la oportunidad de volver a una liga de máximo nivel y ha sabido corresponder con varios goles que ayudaron a su equipo a que la temporada pasada no descendiera.

Cruz Azul y sus problemas con los fichajes

Ambos refuerzos tardaron en ser inscritos

Una constante durante los últimos años para el club cementero ha sido el hecho de no poder registrar o no tener a sus refuerzos desde el inicio de los torneos, como ha pasado ahora con Ramiro Carrera y Augusto Lotti, quienes no pudieron jugar a pesar de estar fichados desde diciembre por no tener su transfer.

Cruz Azul ahora busca durante la tercera jornada de la Liga MX que Radamel Falcao acepta el contrato que le ofrecen, para poder cerrar el tema del atacante, aunque en el panorama también aparece un delantero brasileño llamado Raniel, quien no es una habitual de entrada en Santos de Brasil.

