RESPALDA Chucho Ramírez el TRABAJO de Lillini al frente de Pumas

Chucho Ramírez, presidente deportivo de los Pumas de la UNAM destacó el trabajo que el timonel argentino Andrés Lillini está haciendo con el club universidad tras 8 jornadas disputadas en el Guardianes 2020 de la Liga MX, manteniendo al equipo invictos y en segundo lugar de la tabla general.

En entrevista para RÉCORD el directivo comentó que en el torneo se han alineado muchas cosas para que el plantel ande bien y más que nada los jugadores están conscientes de sus debilidades, de sus virtudes, esto gracias a la dirección técnica que mantiene la escuadra felina desde el inicio del Guardianes 2020.

Chucho Ramírez, mencionó que con los resultados que llevan hasta el momento se está demostrando que hicieron bien en poner a Andrés Lillini en la dirección técnica y ha sido unas de las mejores decisiones que el club universitario tomó tras la salida de Michel González.

Reconoció que Andrés Lillini estratega de los Pumas conoce a todos los jugadores de la cantera, así como Israel López la mano derecha del estratega argentino y ambos son gente de casa y por lo tanto nunca se dudó de ellos porque la decisión fue inmediata y fue lógica y acertada”.

“Que saben que si el equipo no corre y no lucha el equipo no es lo que es, y cuando ya se tiene ese conocimiento qué queda, pues seguir por ese camino”, indicó.