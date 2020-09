RECUERDA el "inmortal" su paso por el Cruz Azul (VÍDEO)

El popular comentarista de Azteca Deportes y ex futbolista profesional Jorge Campos, confesó que fue parte del Cruz Azul antes de llegara los Pumas de la UNAM e inclusive llegó a ser campeón con la máquina en 1997 en la ahora Liga MX.

El inmortal arquero de Acapulco, Guerrero fue llevado por Miguel Mejía Baron a los Pumas de la UNAM a los 16 años cuando entrenaba con el Cruz Azul, por lo que no pudo ser parte de la máquina con quienes iniciaba su carrera dentro del fútbol mexicano.

En entrevista con Javier Alarcón, Jorge Campos comentó que estuvo como un mes con la Máquina donde no continuo porque simplemente le dijeron que estaba muy chavo, en esa época los de la reserva tenían 18, 20 años y él estaba entrenando con gente de reserva y del primer equipo.

“El Chino Estrada me tenía mucha confianza y él decía que yo podía jugar de portero sin ningún problema, nada más que me entrenara Miguel Marín, pero llegué y ya no estaba”, dijo.