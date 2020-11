Querétaro PRESENTA a Antonio Valencia como REFUERZO para Clausura 2021.

El conjunto del Querétaro no logró calificarse al Repechaje ni a la Liguilla del Torneo Guardianes 2020, por ello ya se encuentra moviendo sus fichas para el Clausura 2021, hace dos semanas dio a conocer la llegada de Jefferson Montero y ahora ya presentaron a su compatriota Antonio Valencia.

El futbolista ecuatoriano de 34 años de edad llega luego de 10 años de haber estado con el equipo del Manchester United y uno más con el equipo de la Liga Deportiva Universitaria de Quito en su país, en donde un cumulo de lesiones y por la pandemia no le dejaron mostrar su verdadero nivel.

Sin embargo Antonio Valencia se ha convertido en el nuevo futbolista del equipo del Querétaro de cara al Torneo Clausura 2021 de la Liga MX, lo que pone al cuadro de los Gallos como posible candidato para acceder a la Fiesta Grande del certamen entrante.

Antonio Valencia en el Manchester United.

Antonio Valencia llega a la Liga MX

Con un video en sus redes sociales, Gallos confirmaron la llegada de “El Tren”, dos veces mundialista y uno de los jugadores que marcaron una época con Manchester de la mano de Sir Alex Ferguson y con quien compartió vestuario con el ‘Chicharito’ Hernández.

Antonio Valencia de 34 años de edad y ahora futbolista del equipo del Querétaro, tuvo una carrera exitosa en el Viejo Continente, la cual dio inicio en el 2006 con el equipo español del Villareal, posteriormente con el Wigan y de ahí fue catapultado al Manchester United, con quienes obtuvo los siguientes logros:

2 Premier League.

3 Community Shield.

2 Copa de la Liga.

1 FA Cup.

1 Europa League.

Te Recomendamos Leer: Historia de la Liga MX

No cabe duda que a pesar de que todavía no finaliza el Torneo Guardianes 2020, en el que ocho conjuntos pelean un boleto para las Semifinales, sin duda el cuadro del Querétaro ha dado una gran sorpresa y dar a conocer el fichaje bomba del ex Manchester United.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.