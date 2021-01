Pumas recibe MENSAJE DE DESPEDIDA de Juan Manuel Iturbe.

El futbolista paraguayo Juan Manuel Iturbe estuvo a punto de abandonar a los Pumas previo al inicio del Torneo Guardianes 2021, pero la negociación se vino abajo; a pesar de ello parece que al final del certamen actual de la Liga MX estará abandonando a la institución y ante ello ha mandado un mensaje que pudiere significar una despedida del cuadro Auriazul.

“Me he preparado de la mejor manera, entrenando, haciendo lo que se debía hacer, hasta ahora es así. Ya me lo habían comunicado (sobre su salida) y creo que no va haber otra solución que cumplir mi contrato y ver qué me espera en un futuro, aunque hoy en día no es nada fácil y por eso quisiera irme de la mejor manera y poder hacer bien las cosas y demostrarme que yo sí puedo estar aquí"

Parte de las palabras que emitió el guaraní Juan Manuel Iturbe en una charla con el Diario Récord, pues el jugador de 27 años de edad es conciente de que sus días en el cuadro de la máxima casa de estudios están contados.

Juan Iturbe con Pumas jugando contra Santos.

Iturbe quiere irse bien de Pumas

Es oportuno mencionar que que la directiva del cuadro de los Pumas le ha avisado que en el verano cuando culmina su contrato, ya no contarán con sus servicios y ante ello desea el sudamericano dejar una huella a su salida de la institución Auriazul.

"Lo que más quiero es que a Pumas le vaya bien. No me creo un referente ni mucho menos, pero sí quisiera demostrar dentro de la cancha y cada vez que me toque jugar lo voy a hacer al cien por ciento".

El siguiente compromiso de los Pumas en el Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX será el domingo de la presente semana en contra del Mazatlán FC en la cancha del Estadio Olímpico Universitario; del cual La Verdad Noticias informará al respecto.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.