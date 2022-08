Pumas podría perder a Dani Alves para un partido clave

Las últimas informaciones provenientes de la Liga MX alarmaron a los Pumas UNAM. Es que su participación en la edición 57 del Trofeo Joan Gamper que se desarrollará este domingo siete de agosto en el Camp Nou, podría tener un costo demasiado elevado.

Según Dale¨Pumas, Dani Alves podría perderse un partido que, inesperadamente, se tornó trascendental para las aspiraciones del Auriazul de clasificar a la siguiente instancia del Torneo Apertura 2022.

Los Pumas de la UNAM debieron comunicarse con los altos mandos del Puebla y con las autoridades de la liga, para lograr el visto bueno que permitiera postergar el compromiso de la séptima jornada, dado que se encimaba con el choque ante el Barcelona.

Pumas podría perder a Dani Alves

Dani Alves

Sin embargo, el calendario del Torneo Apertura 2022, particularmente este año, está mucho más comprimido debido a que la Copa del Mundo de Qatar, la cual se desarrollará entre noviembre y diciembre.

Por eso, la Liga BBVA MX encontró como única alternativa para que se lleve a cabo el Pumas vs. Puebla, en la fecha FIFA del mes de septiembre, por lo que el encuentro se disputará previo al cierre de la fase regular.

Andrés Lillini no contaría con Dani Alves, en el juego que podría definir la clasificación de Pumas a la Liguilla, puesto que coincide con la opción que evalúan en la CBF y en la AFA para completar el partido suspendido por las Eliminatorias Conmebol entre Brasil y Argentina.

Te puede interesar: Televisa transmitirá el Barcelona vs Pumas del Trofeo Joan Gamper

Brasil vs Argentina aún no está confirmado

Brasil vs Argentina por definirse

Al respecto del encuentro que todavía deben jugar Brasil y Argentina por las Eliminatorias de la Conmebol (suspendido por cuestiones ligadas al Covid), Lionel Scaloni, entrenador del elenco albiceleste, comentó que el Clásico Sudamericano aún no está confirmado.

Es decir, hay posibilidades de que finalmente no se juegue dicho partido internacional. En ese caso, Pumas no tendría problemas, salvo algún imponderable, de contar con Dani Alves vs. Puebla.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram