Pumas es MENOSPRECIADO y Andrés Lillini EXPLOTA.

El cuadro de los Pumas tuvo un magnífico Torneo Guardianes 2020 en su fase regular, terminando en segundo de la tabla general con 32 unidades, siendo el último en perder la condición de invicto; a pesar de ello han sido criticados y menospreciados, por dicha situación el director técnico Andrés Lillini explotó.

"Molesto, algo porque me gustaría que los chicos tengan otro reconocimiento por parte de la gente".

Pumas en el Guardianes 2020.

Para el argentino Andrés Lillini, los futbolistas de los Pumas en el presente Torneo Guardianes 2020 no han tenido el reconocimiento que se merecen por las instancias que están por disputar, ya que con la nómina baja han logrado lo que no pudieron equipos como América, Tigres y Monterrey; por mencionar algunos.

"El factor suerte, se me hace complicado hablar de eso porque no creo en la suerte en ningún aspecto de mi vida, pero si existe los grandes equipos la deben tener de su lado, posiblemente en algunos momentos nos ha acompañado”.

Lillini explota contra detractores

Para culminar con sus declaraciones el estratega del cuadro de la máxima casa de estudios, deja de lado la situación de las críticas y se enfoca en lo que serán las Semifinales de la Liga MX y se enfoca en lo que es el valor de estar dentro de los cuatro equipos que tendrán la oportunidad de pelear el campeonato.

"No creo que en 19 fechas el perder un solo partido sea suerte, porque entonces sino el trabajo... creo es una falta de respeto hacia los jugadores, hacia las condiciones de los futbolistas, entonces no me detengo en eso, estoy dentro de los cuatro mejores de un torneo que es competitivo, con equipos de jerarquía y eso tiene valor único".

Cruz Azul recibirá a los Pumas en la cancha del Estadio Azteca este jueves 3 de diciembre, encuentro que por segunda ocasión se repetirá en una Semifinal de la Liga MX; la anterior edición fue en el Clausura 2004 y el pase a la Final fue para los Auriazules al ganar 3-2 en el marcador global. Antecedentes que dio a conocer La Verdad Noticias al saberse el cruce de dicha instancia del Guardianes 2020.

