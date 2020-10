Pumas es CRITICADO por Mario Trejo por NEGLIGENCIA con Toño García.

José Antonio García ha destapado su situación con el cuadro de los Pumas tras sus cuatro operaciones de cadera, ante ello el ex directivo del cuadro de los del Pedregal, Mario Trejo, ha manifestado en contra del mal manejo que han tendido en dicha institución por el caso del joven futbolista.

"Es una situación verdaderamente penosa, yo cuando me enteré de que está en silla de ruedas te conmueve, no das crédito de ¿cómo puede pasar una situación así? Todos los equipos y todos los jugadores tienen un seguro médico, solamente alguien con una verdadera irresponsabilidad y con una insensibilidad brutal puede permitir estas cosas”.

Mario Trejo lamentó que una institución como Pumas le haya manejado mal el caso de Toño García, al grado de dejarlo en silla de ruedas por desatender la situación de su lesión; las palabras del ex directivo fueron en la cadena ESPN.

José Antonio García de Pumas.

Imperdonable lo de Pumas con García: Mario Trejo

"¿Cómo puede un jugador profesional que representa una institución tan importante como Pumas terminar de esta manera? Te juro que me desespera el pensar que exista mala fe porque no puede ser que un jugador termine así, hoy ya está de esa manera y sugeriría humildemente reunirse con él, ver qué es lo que sucede, que lo revisen los médicos más especializados”.

El ex directivo del cuadro de la máxima casa de estudios manifestó tajantemente que la situación de Toño García va más allá de si contaba o no con un contrato con el equipo de Pumas o con otro club de Liga MX, manifestando que esto es algo humano.

Mario Trejo ex directivo de Pumas.

“Ver de qué manera se le ayuda tenga o no tenga contrato, eso es otra cosa esto es una situación de carácter humano, Toño surgió de la cantera de Pumas, Simplemente no lo puedes dejar así, no lo puedes dejar sin ayuda, lo tienes que respaldar”.