Pumas despide a Alejandro Mayorga ante su regreso con las Chivas

Como te lo habíamos adelantado hace unos días en La Verdad Noticias, el mexicano Alejandro Mayorga dejó a los Pumas de la UNAM para volver con las Chivas Rayadas de Guadalajara, equipo que es dueño de su carta.

Durante las últimas semanas se venía hablando sobre la posible salida del canterano del Guadalajara, esto debido a que el conjunto Universitario no podría pagar la carta del futbolista ante la crisis económica que atraviesa el plantel.

Este lunes, el propio Alejandro Mayorga se despidió de los Pumas a través de sus redes sociales, en donde el lateral izquierdo se despidió del cuadro universitario y le agradeció a la afición felina por su apoyo.

⚽️ @AlexMayorga97 termina su préstamo con nuestro equipo.



¡Muchas gracias por defender durante este año el uniforme azul y oro! ¡Éxito en lo que venga! #SoyDePumas pic.twitter.com/nd5AjqZq7c — PUMAS (@PumasMX) December 21, 2020

Mayorga se despidió de la afición de Pumas

"Muchas gracias a toda la afición de Pumas por su calidez, por su apoyo, y por siempre apoyarme desde el primer minuto que me puse la camiseta. Estoy infinitamente agradecido con el club, los directivos, cuerpo técnico, compañeros y afición por todo lo vivido”.

En ese sentido el canterano de las Chivas insistió en su agradecimiento con el equipo de la Universidad, el cual aseguró le dio la oportunidad de vivir grandes momentos y mucho aprendizaje dentro de la Liga MX.

"Me llevo un aprendizaje de todos y cada uno de ellos, me tocó vivir cosas especiales y grandes en mi carrera como lo es una Final. Me quedó con todo lo bueno para seguir luchando por mis sueños. Espero volver a coincidir, repito, muchas gracias", escribió el zaguero mexicano.

Pumas no hizo efectiva la compra de Mayorga

El hecho de que Pumas no haya hecho efectiva a Chivas la opción de compra de Mayorga le abre la puerta a jugadores de la cantera felina, como es el caso de Jerónimo Rodríguez, quien también juega en la lateral izquierda.

Te recomendamos Historia de la Liga MX

Cabe recordar que esta no es la única baja que han tenido los Pumas, ya que hace algunos días se dio a conocer de manera oficial el fichaje de Carlos González con los Tigres de la UANL, quien fue el goleador de la escuadra azul y oro en el Guard1anes 2020.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.