Pumas cae ante León y pierde su racha de invicto en CU tras casi un año

Los Pumas de la UNAM perdieron su larga racha de casi un año sin caer en el Estadio Olímpico Universitario, luego de que el Club León se impusiera ante los universitarios gracias a un gol de Ángel Mena quien venció a Alfredo Talavera.

El primer tiempo puso en evidencia la situación que viven actualmente ambas escuadras. León se fue al frente para buscar la primera anotación del partido pero su ineficacia ofensiva no le permitió irse arriba en el marcador.

Por su parte, los Pumas generaron muy pocas oportunidades de peligro ya que solamente tuvieron un disparo de Juan Pablo Vigón que puso a trabajar a Rodolfo Cota, además de una llegada de Gabriel Torres quien estuvo muy cerca de anotar su primer gol en la Liga MX.

Pumas insistía en la portería de León

Poco antes de finalizar los primeros 45 minutos del duelo correspondiente a la Joranada 7 del Clausura 2021, Carlos Gutiérrez también tuvo un disparo a portería pero sin que la pelota terminara dentro de las redes.

Para el segundo tiempo, Pumas olvidó cómo había terminado la primera parte y volvió a echarse para atrás, mientras que el León fue más ofensivo e hizo reaccionar en varias ocasiones a Alfredo Talavera.

La anotación de los visitantes llegó cuando Ángel recibió un pase filtrado de Jean Meneses que dejó al ecuatoriano prácticamente solo frente al portero mexicano y posteriormente definir de manera magistral por encima del arquero.

A partir de ese momento, León dominó, aunque Pumas tuvo su reacción en un cabezazo de Juan Pablo Vigón que estrelló en el poste izquierdo de Rodolfo Cota. Por segundo partido consecutivo, el capitán universitario se quedó cerca de anotar gol.

Después de esa jugada, un monólogo más de Pumas. Intentos de centros que no llegaron a su destino, esfuerzos individuales que no produjeron nada y un partido más que los de Lillini no lograron anidar el balón en las redes.