Pumas UNAM: Jesús Ramírez REVIENTA a Chivas por la salida de Alejandro Mayorga

Este miércoles, las Chivas Rayadas de Guadalajara anunciaron de manera oficial el regreso de Alejandro Mayorga, quien volvió al redil para disputar el Torneo Guardianes 2021, luego de estar cedido a préstamo por un año con los Pumas de la UNAM.

Sin embargo, la partida del joven defensor mexicano de 23 años, ha causado gran tristeza en los aficionados y cuerpo técnico de la escuadra universitaria, tal y como te lo reportamos en La Verdad Noticias anteriormente.

Durante una entrevista para ESPN, Jesús Ramírez, Director Deportivo de los Pumas, lanzó un dardo contra las Chivas tras la salida de Alejandro Mayorga, luego de caer en la final del Apertura 2020 contra el León.

¡Tus buenas actuaciones te han traído de vuelta a ��, @AlexMayorga97!



¡A ROMPERLA! ���� pic.twitter.com/T2ctgzc5yo — CHIVAS (@Chivas) December 30, 2020

Chivas pidió 4 MDD por Alejandro Mayorga

En ese sentido, “Chucho” Ramírez indicó que Pumas sí tenía la intención de mantener la base de jugadores para el próximo certamen de la Liga MX, pero el pagar algunos montos lo hizo complicado, ya que el Guadalajara pidió 4 millones de dólares por el jugador.

“La carta de Alejandro Mayorga tenía un precio “imposible de pagar” de 4 millones de dólares, por lo que no se pudo comprar al defensa lateral y tuvo que regresar a Chivas”, indicó.

El ex técnico de la Selección Mexicana Sub-17 campeona del mundo, insistió en el esfuerzo por mantener al mismo plantel. “El ingeniero Silva y yo siempre pensamos en tratar de mantener el plantel, la base, para no vernos tan perjudicado, pero a veces es imposible”.

Falta de dinero... ��



El motivo por el cual salió Carlos González y no se pudo comprar a Mayorga en Puma ��https://t.co/khyP9isLlU — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 30, 2020

Pumas tuvo que vender a Carlos González

“Cuando no puedes pagar unos montos que están ahí, no te queda otra; no es que lo quieras vender (a Carlos González), sino que son las circunstancias que viven todos los clubes. No descartamos un refuerzo por González”, agregó Ramírez.

“Me sumo a la ilusión de los aficionados de que nos vaya en 2021. Primero debemos mantener la regularidad que dará la calificación y una vez calificados tienes la misma posibilidad como cualquier otro”, concluyó.

