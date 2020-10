Pumas PERDERÍA a Favio Álvarez para el torneo entrante de Liga MX.

El cuadro de los Pumas en el presente Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX a tenido gran nivel, pareciendo que no fue necesario tener una plantilla tan cara para un buen accionar, pero parece que la continuidad de cara al año entrante de Favio Álvarez con los Auriazules es una gran incógnita.

El motivo por el cual el mediocampista argentino de 27 años de edad no continuaría con los de la máxima casa de estudios es que este semestre se vence el préstamo y de momento el dueño de su carta, Atlético Tucumán, no sabe si el equipo Auriazul hará o no válida la opción de compra por el futbolista.

Se supo por medio de RÉCORD que el conjunto sudamericano es consciente de que faltan algunos meses para que llegue la fecha límite, ya que tienen hasta el próximo 31 de diciembre para decidir por la compra del engancha pampero y es que es sabido que el club dueño de su carta necesita fondos.

En caso de que los Pumas decidan adquirir a Favio Álvarez, tendrán que desembolsar por el joven poco menos de un millón de dólares. Pese a la distancia el Atlético Tucumán se mantiene al pendiente del buen desempeño que ha tenido de momento su jugador en la Liga MX con el cuadro Universitario, por lo que no descartan que lo puedan vender a fin de año.

Favio Álvarez ya tiene la disponibilidad para tener actividad este domingo ante el cuadro del Toluca por duelo de la Jornada 14 de la Liga MX, luego de que tuviera que perderse el duelo ante el América por la expulsión sufrida en la fecha 12 del Guardianes 2020 por una roja ante el equipo del Necaxa tras 13 minutos de iniciado el encuentro citado.