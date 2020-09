Pumas: Lillini MOTIVADO con el trabajo de los Pumas (VÍDEO)

Los Pumas de la UNAM han disputado 10 jornadas en el Guardianes 2020 de la Liga MX y se mantienen invictos y en la cima de la tabla general, lo que según Andrés Lillini estratega del equipo garantizó motivación por parte de la escuadra felina en el torneo.

Los felinos del timonel argentino suman 22 puntos en el torneo con 6 victorias y 4 empates gracias al trabajo que Andrés ha realizado desde que tomó al equipo que dejó Michel González.

Andrés Lillini, comentó que mantenerse invictos le da ilusión porque los jugadores son los que han puesto al equipo donde se encuentra actualmente, por lo que seguirán trabajando para seguir manteniendo los partidos sin perder.

El estratega de los Pumas aclaró que están trabajando y haciendo las cosas bien, dedicando los triunfos a quienes quieren que nos vaya bien y a quienes están apoyando al equipo desde que inicio el torneo.

“No pienso en los que no quieren que esto vaya bien, me nutro y me alimento de lo positivo, con eso me mantengo y el grupo igual”, indicó.