Pumas: Lillini HIPNOTIZÓ a Iturbe para ser un Crack

Luego de la anotación que logró abrir el marcador a favor de los Pumas de la UNAM este miércoles en partido de la jornada 9 del Guardianes 2020 de la Liga MX, el Director Técnico del equipo Andrés Lillini habló de la forma que logró que el futbolista argentino regresara a su nivel en el fútbol, demostrandolo con la primera anotación de los auriazules.

El estratega argentino a cambiado la forma de pensar y de jugar de sus alumnos y eso ha logrado convertir a los felinos en el mejor equipo del torneo manteniéndose invictos s¡durante 9 partidos y en la cima de la tabla general y el propio estratega confesó lo que les ha dicho a sus jugadores para cambiar la mentalidad.

Andrés Lillini comentó en entrevista para el Diario AS, que platicó con Juan Iturbe, a quien le mencionó que siempre ha sido un crack en el fútbol, regresando el tiempo atrás para recordarle cuando lo enfrentó en la Champions League con el CSKA de Moscú en 2015 y que los hizo sufrir en los dos partidos que disputaron.

"Le dije Juan, tenés que volver a ser ese. No me lo contaron, yo te sufrí. No estás lejos de hacerlo”, declaró Lillini.