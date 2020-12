Pumas: Andrés Lillinii pide a sus jugadores que no lo defrauden ante Cruz Azul

Andrés Lillini, director técnico de los Pumas de la UNAM, está seguro de que su equipo cuenta con la capacidad de llegar a la final del Guard1anes 2020, pero antes deberán superar a un Cruz Azul que lleva 23 años sin levantar un título.

A pesar de que los Pumas están conscientes de que será complicado derrotar a la Máquina, sin embargo, el estratega universitario confía plenamente en lo mostrado por sus jugadores durante la fase regular.

"Pumas es lo que es, es una realidad, este es un equipo con coraje y valentía. Sería mediocre de mi parte que en 19 fechas tuvimos suerte, estaría en contra de mis principios, que se nos dictamine por la suerte me parece injusto”, sentenció Andrés Lillini de manera firme.

¡Gran jueves, auriazules! Seguimos nuestro camino en la #LiguillaAzulYOro. ¡Hoy comenzamos la semifinal en el Azteca! #SoyDePumas pic.twitter.com/oGdhHnoRHt — PUMAS (@PumasMX) December 3, 2020

Lillini busca ser campeón con Pumas

Previo al partido de Ida de las Semifinales del Guard1anes 2020, el estratega argentino reconoció que de no alcanzar su mejor momento podrían quedar eliminados, pero insistió en su deseo por clasificar a la Gran Final.

“Yo les digo: ‘ustedes me trajeron hasta acá y no me van a abandonar’. Sí me veo en la Final, pero si no le ganamos a Cruz Azul y no estamos en nuestro mejor momento va a ser muy difícil, pero claro que me veo en la Final, sería muy hipócrita si no lo dijera”, explicó.

En ese sentido, Andrés Lillini aseguró que nadie le ha regalado nada a los Pumas en este torneo, ya que el subliderato general avala el excelente trabajo que han venido realizando día con día.

Pumas hará valer el subliderato

"Uno fue el segundo lugar porque nadie nos ha regalado nada, todo fue con base en demostraciones constantes, tuvimos situaciones complicadas. Los jugadores pusieron al equipo en segundo lugar y este es el momento de demostrarlo”, dijo.

Como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias, el partido de Ida entre Cruz Azul y los Pumas será este miércoles en la cancha del Estadio Azteca, mientras que la Vuelta será el próximo domingo en el Olímpico Universitario.

