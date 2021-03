Pumas: Andrés Lillini molesto por el arbitraje en derrota ante Cruz Azul

La noche de este domingo, el conjunto de Pumas de la UNAM cayó en Ciudad Universitaria por la mínima diferencia contra la Máquina de Cruz Azul, en duelo correspondiente a la Jornada 10 del Guardianes 2021 de la Liga MX.

Con este resultado, la escuadra dirigida por Juan Reynoso consiguió sumar su octava victoria consecutiva en el actual certamen, además de mantenerse como líder absoluto al cosechar 24 puntos luego de 10 fechas disputadas.

Por su parte, los Pumas no han podido recomponer el camino y volvieron a sumar otra derrota, en la cual el arbitraje causó polémica ya que el silbante César Arturo Ramos pitó un penalti que le dio la victoria a Cruz Azul, decisión que Andrés Lillini consideró incorrecta.

Andrés Lillini habló sobre la mala decisión arbitral

De acuerdo con el Diario Récord, Lillini reprobó la decisión de Ramos, quien además amonestó a Johan Vásquez por una supuesta falta sobre el jugador celeste Juan Escobar, sin embargo, prefirió no hablar más sobre el tema, ya que dijo, lo pueden multar.

“Vi la jugada, no creo que haya sido penal, para nada pero bueno, no puedo hablar más porque sino la federación me multa, mejor no digo ninguna opinión", declaró en conferencia de prensa una vez terminado el encuentro de la fecha 10 de la Liga MX.

Y a pesar de que Lillini consideró que su equipo hizo un buen juego, el resultado dejó un sabor amargo no sólo para él, también para sus dirigidos, aunque aseguró debe dar la cara por su grupo y ocuparse por la falta de gol que no les ha dejado de perseguir en lo que va de este torneo

"La percepción de desigualdad. Me siento frustrado, decepcionado, el que se sienta acá soy yo, la cara la tengo que poner yo por los 24 jugadores que están con una amargura terrible. La falta de gol la tenemos de mejorar”, apuntó.

Por otra parte, el argentino se dijo orgulloso de los jóvenes canteranos que ha visto despuntar y no tiene duda que podrán mantenerse en primera división, ya que aseguró son el proyecto del club y no les dejará hasta que puedan consolidar su carrera profesional.

