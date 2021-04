Pumas: Andrés Lillini habla sobre los refuerzos que llegarían a CU

Poco a poco los Pumas de la UNAM se van recuperando del penoso arranque dentro del Guardianes 2021 de la Liga MX, en el cual se mantienen fuera del Repechaje para acceder a la fiesta grande del futbol mexicano.

Sin embargo, se logre o no la calificación, el conjunto dirigido por Andrés Lillini podría sufrir la baja de algunos jugadores una vez que concluya el actual torneo, y aquí en La Verdad Noticias te decimos quiénes podrían reforzar el plantel.

Los Pumas de la UNAM tuvieron un gran déficit en el último mercado de pases de cara al comienzo del torneo, luego de no compensar con refuerzos las salidas de Alejandro Mayorga, Andrés Iniestra y Carlos González.

Andrés Lillini quiere reforzar Pumas.

La afición de Pumas pide refuerzos

Ante esta situación, los aficionados del conjunto universitario siguen exigiendo la llegada de algunos refuerzos una vez que termine el Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, con el objetivo de cubrir dichas posiciones.

Sin embargo, por lo menos por el momento, las autoridades no han avanzado al respecto, de acuerdo a una respuesta de Andrés Lillini en una plática que mantuvo con el periódico ESTO.

"La verdad no hablé con Jesús Ramírez del tema de los refuerzos, no nos sentamos todavía para ver el equipo. Estamos focalizados en sacar esto adelante y no hablamos del próximo año. También tendrán que ver las bajas del equipo para dar altas.

No nos hemos puesto en esa situación porque todo se define terminando el torneo", señaló el estratega del Universitario.

En esa misma línea, por cierto, subrayó que con el plantel que está encarando Pumas el certamen actual de la primera división del futbol de México se encuentra "muy feliz", por lo que habrá que esperar que avancen las semanas para tener novedades referidas a incorporaciones.

