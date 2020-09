‘Piojo’ Herrera CALIENTA el ‘Clásico’, “América siempre está en liguilla y Chivas no”.

El estratega mexicano Miguel el ‘Piojo’ Herrera es uno de los más polémicos de la Liga MX, ahora previo al ‘Clásico Nacional’ el técnico del conjunto del América arremetió contra Chivas y asegura que si no hay enfrentamiento entre los dos clubes más ganadores de nuestro país en la Fiesta Grande, es debido a que los del Rebaño Sagrado se han quedado fuera de la Liguilla.

Hoy en día se dice que el duelo entre América y Chivas viene a la baja, esto en relación a la falta de canteranos de ambas escuadras y de igual manera a los pocos encuentros recientes en la Fiesta Grande del Futbol Mexicano, por ello el técnico de los de Coapa salió a defender que su equipo es un habitual a la Liguilla y el acérrimo rival no ha tenido la constancia que los suyos.

“No es nuestra culpa ahí estamos, jugamos contra Cruz Azul y Tigres porque ahí están. Yo sigo creyendo que es el Clásico más importante por todo lo que mueve no es nuestra responsabilidad si ha ido a menos porque nosotros estamos en Liguillas peleando por el título y si no ha habido contra ellos es porque no nos lo encontramos en el camino”.

Miguel Herrera dt del America.

'Clásico Nacional' el mejor de Liga MX para el 'Piojo'

Fueron las palabras en la conferencia de prensa previas al duelo de este sábado entre el América y las Chivas en la cancha del Estadio Azteca en parte de la Jornada 11 del Guardianes 2020 de la Liga MX.

“Para mí el Clásico que mueve todo es este no lo viví como jugador pero si lo vi desde niño, he vivido otros clásicos pero este no es regional, es de toda la república y de estados unidos, entonces para mí es el más importante y hay que jugarlo con el orgullo porque son los equipos con más afición y por algo se genera toda la expectativa”.