Pedro Aquino asegura que América es el más grande de la Liga MX

El refuerzo estrella del América, el peruano Pedro Aquino, antes del arranque del Torneo de Clausura Guardianes 2021 declaró que llega al mejor equipo de nuestro país, hecho que emocionó a toda la afición americanista.

“Es el más grande de México. La verdad yo creo que tomé una buena decisión; sé que vengo de León, un club también muy bueno. La verdad muy agradecido siempre, es un club que siempre me abrió las puertas”.

En ese sentido, el mediocampista suramericano también aprovechó para hablar sobre el ambiente que se vive al interior del América, además de estar seguro de que las Águilas serán protagonistas del Guardianes 2021 de la Liga MX.

Pedro Aquino se siente cómo en América

“La diferencia no te la podría decir, no te podría decir hay mucha diferencia quizás, pero pues los compañeros siguen siendo quizá los mismos. Todavía no he tratado mucho con algunos, pero yo pienso que es un gran grupo y es un gran Club”, señaló Pedro Aquino.

Como te informamos puntualmente en La Verdad Noticias, el volante peruano proveniente de la escuadra del León, actual campeón del Guardianes 2020, habló sobre lo que es la exigencia de vestir la casaca del América.

“Hay mucha presión en América. Pero pues yo pienso como jugador, y la presión la voy a tener en todos los equipos; la he tenido en todos los equipos y para jugar he tenido presiones, he tenido nervios. Entonces yo creo que solo hay que saber no engancharse”.

Aquino aún no trabaja con sus compañeros

Aquino admitió que no ha podido trabajar con el resto del grupo debido a que estaba esperando resultados de pruebas de Covid-19; sin embargo, destacó el compromiso que está demostrando el nuevo timonel azulcrema Santiago Solari.

“He tenido poco tiempo de conversar con él porque vengo saliendo de la prueba de Covid-19, no he estado tan cerca del grupo. Mañana me integro. Lo que he hablado con el profesor lo veo como una persona comprometida, con ganas de hacer las cosas bien.

