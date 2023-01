Palermo sale expulsado y el sonido local lo trolea poniendo: “¡Y se marchó!”

En el partido entre Pumas y Xolos, el equipo universitario rescató un empate importante en el Estadio Caliente. En La Verdad Noticias te contamos que, lo más destacado del partido, lo provocó el sonido local, quien aprovechándose de la situación, troleo a Arturo ‘Palermo’ Ortiz cuando fue expulsado.

La situación se vivió al minuto 40, cuando el defensa central de los Pumas se ganó una tarjeta roja por cometerle una falta al ‘Canelo’ Ángulo. El árbitro central no lo dudo y enseguida expulsó a ‘Palermo’. El DJ del Estadio de Xolos, aprovechó este momento para poner la canción de “Un velero llamado Libertad” de José Luis Perales.

Así fue como ‘Palermo’ Ortiz se dirigió a las regaderas al ritmo de “Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad”, entre las burlas y risas de los aficionados de Tijuana. Pumas y Xolos empataron sin goles, ya que en el segundo tiempo, el VAR anuló dos penales, una para los Xolos y uno para la UNAM.

Después del partido, el jugador de los Pumas decidió no pasar la oportunidad y aclarar las cosas por medio de un Tweet, así que, por medio de su cuenta oficial, Arturo 'Palermo' Ortiz explicó que:

“Los que me conocen saben que no soy un tipo malaleche, la gente que sabe de futbol saben qué hay jugadas donde no se alcanza a bajar la pierna”.