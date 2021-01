Pachuca vs Cruz Azul SUSPENDIDO por brote de Coronavirus

Como te reportamos a lo largo de la semana en La Verdad Noticias, los contagios de Covid-19 han incrementado de manera alarmante en la Liga MX, luego de que varios equipos siguen presentando casos positivos en sus planteles.

Por lo anterior, el partido entre los Tuzos del Pachuca y La Máquina de Cruz Azul de la categoría Sub 20 programado para este lunes a mediodía en Hidalgo fue suspendido debido a que el equipo de la bella airosa habría reportado casos positivos al virus pandémico.

El juego estaba programado a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Hidalgo, pero ha trascendido que el equipo de Cruz Azul Sub 20 no realizó el viaje debido a que se les notificó que el partido no se llevaría a cabo.

La LIGA BBVA MX Informa:



Medidas de prevención tras la detección de casos positivos en @Tuzos Sub 20.



��️ https://t.co/zAZEeDPFVL pic.twitter.com/Pjqne9qIpw — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 25, 2021

Cruz Azul no pudo enfrentar a Pachuca

De acuerdo a información revelada por la periodista de ESPN, Mac Resendiz, el motivo habría sido un reporte de contagios en el club de los Tuzos del Pachuca, por lo que se espera que la Liga MX emita un comunicado al respecto.

“El 'Cabecita' ya estaba para abordar ayer, con el primer equipo de Cruz Azul, para tener actividad con la Sub 20, pero les avisaron que el juego de la Filial se suspendió por contagios de Covid-19 en los Tuzos”, reportó Reséndiz previo al duelo de la J2 del Guardianes 2021.

Se espera que el partido entre los planteles del primer equipo se lleve a cabo, debido a que no se han presentado contagios. Sin embargo, la Liga MX reportó que en el último control de pruebas realizado a los jugadores del Pachuca Sub 20, ocho elementos dieron positivos.

Ni modo, ya no jugará esta semana. Pero que tal para ir a tomar... �� pic.twitter.com/9NKGWHwcJO — Julio Juan Rodríguez R. (@juliojuanmaster) January 25, 2021

La Liga MX decidió suspender el partido

Ante esta situación, la Liga MX decidió implementar los protocolos sanitarios y como una medida preventiva, se decidió posponer el partido correspondiente a la Jornada 3 del Guardianes 2021 Sub 20 ante Cruz Azul.

Te recomendamos Historia de la Liga MX

Cabe mencionar que en los próximos días, el Club Pachuca realizará nuevas pruebas para conocer el estado de salud de sus integrantes del equipo Sub 20 y dar a definir lo conducente con respecto a su actividad en el Torneo Guardianes 2021.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.