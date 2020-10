PRESUME portero de Pumas ENTRENAMIENTO de Jorge Campos

El guardameta que ahora resguarda los tres palos de los Pumas de la UNAM en la Liga MX supliendo a Talavera quien se encuentra jugando con la Selección Nacional, Julio González presumió ser amigo íntimo de Jorge Campos además de haber recibido entrenamiento por parte del “Inmortal”.

Tal parece que las actuación de González se deben a el gran maestro que tuvo en la portería, por eso no deja pasar ni el aire y es que el acapulqueño fue quien le pasó todos sus conocimientos según información del futbolista felino.

Este jueves podrán ver en vivo nuestra sesión de entrenamiento desde Cantera. ¡Los esperamos a las 9 AM en nuestra página de Facebook! �� #Volveremos #SoyDePumas pic.twitter.com/FCZT3aA683

En entrevista para ESPN Julio González, comentó que Oswaldo Sánchez y Jorge Campos eran sus ídolos cuando empezaba en el fútbol.

El portero de los Pumas de la UNAM, mencionó que con Jorge ha platicado, porque es su paisano. Y estuvo en su escuela de chico, en Acapulco, y él le ha dicho que disfrute el juego, así que así como él lo hacía, que disfrute cada momento en el fútbol.

"A la fecha, cuando platico con él, me dice que aproveche, me dice que cuando me metan a jugar aproveche, así tal cual, y que sea más atrevido, como era él era cuando jugaba”, dijo.