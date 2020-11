PARTIDAZO de Pumas y Chivas en C.U (vídeo)

Empate de Pumas de la UNAM y Chivas del Guadalajara en gran partido del sábado por la noche en la jornada 16 del Guardianes 2020 de la Liga MX, concluyendo el partido con marcador 2-2 en Ciudad Universitaria.

Partidazo el que demostraron los felinos auriazules y el rebaño desde los primeros minutos del encuentro, siendo los tapatíos quienes tomaron la ventaja pero los del Pedregal no bajaron la guardia y cerraron el marcador con un empate.

��05': ¡G⚽⚽⚽L! Uriel Antuna cierra a segundo poste y empuja el balón hacia las redes para darle la ventaja al 'Rebaño'.



Chivas tomó el mando del encuentro desde el inicio

A los 5 minutos del primer tiempo las Chivas del Guadalajara por conducto de Antuna abrieron el marcador en una jugada iniciada por el Chapo Sánchez en saque de banda que llegó hasta los botines de Uriel que mandó el balón hasta el fondo del marco de Talavera.

11 minutos después los Pumas de la UNAM igualaron el marcador en el Estadio Olímpico gracias a un remate de Nicolás Freire que le daba aliento a los felinos para continuar la pelea ante el rebaño.

��17': ¡G⚽⚽⚽L! Nicolás Freire se eleva dentro del área para rematar de cabeza y empatar el partido.



Pumas igualo el marcador en el priemr tiempo

Antes de concluir la primera mitad ambas escuadras buscaban el resultado para llegar al segundo tiempo con la ventaja en el marcador, pero las defensivas y los arqueros se lucían para impedir que el marcador aumentara.

Al minuto 38 las Chivas del Guadalajara buscaba adueñarse de los tres puntos para escalar en la tabla general y ampliaron el marcador a su favor, con un remate de Jesús Molina que dejaba sin oportunidad a Alfredo Talavera.

��38': ¡G⚽⚽⚽L! Jesús Molina le devuelve la ventaja a las 'Chivas' con un remate de cabeza.



Al minuto 48 los tapatíos buscaban más goles y milagrosamente los Pumas de la UNAM se salvaron del disparo que realizó Jesús Angulo que pegó en el travesaño y que dejaba el marcador 2-1.

Los auriazules no se quisieron ir sin empatar el marcador y al minuto 78 Carlos González empató el encuentro con un gran remate de cabeza, que Gudiño no pudo detener igualando el marcador en Ciudad Universitaria, que deja a los felinos del pedregal en el segundo lugar si Cruz Azul y América no suman en la jornada 16 del Guardianes 2020.