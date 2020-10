Oscar Jiménez LISTO para ENFRENTAR a Pumas (vídeo)

Oscar Jiménez guardameta de las Águilas del América aseguró que ahora que tiene la responsabilidad de cuidar los tres palos del equipo azulcrema y aprovechará estos momentos por lo que ya se encuentra listo para enfrentar a los Pumas de la UNAM en el Clásico Capitalino de la Liga MX

El portero de Coapa dijo que sí está listo ya que para eso se preparan igual para todos los partidos y ahora toca Pumas y van cerrando bien la semana, por lo que sabe la responsabilidad que tiene junto con toda la defensa, y saben que tienen que ganar el clásico joven.

En entrevista para MARCA Claro MVS, Oscar Jiménez comentó que ante la lesión de Ochoa le ha tocado defender la portería azulcrema, por lo que aprovechará los minutos que tenga dentro del terreno de juego antes que Memo regrese al cuadro titular.

Recordó que él se enteró siete minutos antes de iniciar el partido contra el Cruz Azul que jugaría y lo tomó a broma pero cuando habló con Guillermo ochoa en los vestidores se dio cuenta que era realidad y tuvo que salir al campo teniendo la confianza de Memo y del Piojo.

“Cuando llegué al vestidor y vi lo que le había pasado a Memo, platiqué con él y fue muy importante la confianza que él me transmitió y, junto con él, todos los compañeros y Miguel”, mencionó.

El portero del América aclaró que en el equipo de Coapa no puedes poner excusas de que no tienes ritmo, no tienes los minutos, porque la vida pasa muy rápido, y con los azulcremas más, dan pocas oportunidades y ahora trabaja y espera que salgan bien las cosas.

Oscar Jiménez agregó que Memo Ochoa también tiene una gran experiencia que le ayuda muchísimo y él trata de absorber todo eso, pero sabe que todo es competencia en el América, pero nunca es tarde para seguir mejorando y aprender de los mejores.