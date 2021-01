Oribe Peralta desea retirarse con Chivas levantando un título

Las Chivas Rayadas de Guadalajara estarán de manteles largos, ya que este martes Oribe Peralta cumplirá 37 años y durante una entrevista con Chivas TV reveló que uno de sus deseos es ganar cosas importantes, además de retirarse con la playera del Rebaño

“Sí, sin duda. Es algo que día con día pasa por mi cabeza y lo externo así porque, como dije, me puedo ir en cualquier momento. El poder retirarme en este equipo sería algo muy especial”, mencionó.

En ese sentido, Oribe Peralta dio a conocer que le tiene un gran cariño a la escuadra de las Chivas. “Es un gran orgullo. Este fue el primer equipo que me dio cabida entrenando a nivel profesional”, explicó el atacante mexicano.

¡QUIERE TERMINAR DE ROJIBLANCO!#CentralFOX En entrevista con Chivas TV, Oribe Peralta aceptó que terminar su carrera como futbolista profesional en el Guadalajara "sería algo muy especial"https://t.co/jurRnCVNRT — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 12, 2021

Oribe Peralta quiere un título con Chivas

El exjugador del América había manifestado en varias ocasiones su deseo por retirarse con Santos Laguna. Agregó estar satisfecho por todo lo que ha ganado, pero no quiere retirarse sin antes haber celebrado un título con las Chivas.

“No lo puedo definir de otra forma. Estoy pleno. Tengo a las personas que quiero con salud y puedo hacer lo que más me gusta de una muy buena forma. Si Dios dice que ya me tengo que ir, me iría contento porque cumplí todos mis retos y mis planes”, agregó.

Explicó cuál es su rol dentro del equipo como el jugador más veterano y convive con varios jóvenes que empiezan en la Liga MX. “No puedo decir ‘ojalá que les vaya mal para que me metan’. Mis pensamientos siempre son positivos. Doy lo mejor cuando me toca jugar”.

��Atención��



¡Oribe Peralta reconoció que este tema le pasa todos los días por la mente!https://t.co/8UUiQYDmao — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 12, 2021

Peralta es una institución para los jóvenes

“Es una satisfacción muy grande. Siento que marco las vidas de los demás. Si se quedan con un poco de lo que les digo, para mí es ganancia absoluta. Quiero inspirar a mucha gente”, indicó.

Oribe Peralta está sumamente comprometido con Chivas y con Víctor Manuel Vucetich: “Siempre he estado comprometido con el equipo desde donde esté. Tengo el deseo de que al equipo le vaya bien”, explicó.

