Orbelín Pineda y el Cruz Azul se llevan los reflectores en la Fecha FIFA

Durante la Fecha FIFA del mes de noviembre, el Cruz Azul aportó a cinco jugadores con sus respectivas selecciones, se trata de Juan Escobar con Paraguay, Jonathan Rodríguez con Uruguay, Yoshimar Yotún con Perú y con México, Luis Romo así como Orbelín Pineda.

La actuación del canterano de los Gallos Blancos fue la que más llamó la atención, ya que Pineda ayudó con dos pases para gol en la victoria de México ante Corea del Sur en Austria (3-2). Resultado que te presentamos puntualmente en La Verdad Noticias.

El mediocampista de la Máquina Cementera ingresó de cambio al minuto 54 por el americanista Sebastián Córdova, y se llevó buenos comentarios de parte de Gerardo Martino tras un excelente desempeño. Según reportó el portal Marca.

Gerardo Martino aplaudió la labor de Orbelín Pineda.

Orbelín Pineda fue reconocido por Martino

"Es lo que necesitamos, que los futbolistas que están afuera den respuesta. Los dos han sido decisivos (Orbelín Pineda y Uriel Antuna), son el respaldo de los jugadores que van a jugar. Orbelín, no nos sorprende porque tuvo una gran semana de trabajo", dijo Martino.

En cuanto a Luis Romo, el también mediocampista no tuvo actividad. Sin embargo, Jonathan Rodríguez, actual campeón de goleo de la Liga MX, participó 20 minutos en la goleada de Uruguay sobre Colombia en Barranquilla (0-3).

El “Cabecita”, quien ha arrasado en el Guard1anes 2020, sustituyó a Luis Suárez quien fue uno de los anotadores del partido. Asimismo, Yoshimar Yotún jugó todo el partido donde Perú, perdió ante Chile (2-0) en el Estadio Monumental de Santiago.

El Cruz Azul llegará motivado a la Liguilla

Por último, Juan Escobar no participó en el empate (1-1) entre Paraguay y Argentina en el Estadio de Boca Juniors. Pero se espera que durante su regreso al conjunto celeste pueda tener un buen desempeño en la Liguilla del Apertura 2020.

Es emportante mencionar que los próximos compromisos de los elementos celestes serán: México vs Japón, Uruguay vs Brasil, Paraguay vs Bolivia y Perú vs Argentina. Todos los partidos serán el martes.

