Ochoa tiene un acuerdo para renovar con el América

Los rumores sobre un posible cambio en la portería del América se han suscitado desde que se supo que el contrato de Guillermo Ochoa estaba cerca de terminarse, pero ahora se habla de que ambas partes llegaron a un acuerdo para prolongarlo.

Ochoa tenía una duración de su contrato que dicta el final en diciembre de este año, por lo cual le interesaba a las águilas el tener definido si se quedaría o no, para comenzar la búsqueda de alguien que pueda cubrir ese puesto tan importante.

Pero, todo parece indicar que, el que es considerado de los mejores arqueros en la historia de México, podrá quedarse para vestir la playera de los azulcremas por más tiempo, prolongando su legado por algún tiempo más con su afición.

A pesar de que esto se ha mencionado mucho, aún no es oficial nada de parte de ninguno de los dos lados, pero comienza a ser claro el trato, por lo cual en La Verdad Noticias te contamos de qué se trata el negocio que han hecho.

Ochoa se queda como portero del América

Ochoa se quedría

En las negociaciones se habría establecido el deseo del arquero de 37 años por quedarse más tiempo con las águilas, y así poder retirarse en el club que lo vio nacer futbolísticamente, pero el trato sería más corto de los deseos que tiene Ochoa.

Se habla de un contrato por tres torneos más, o sea un año y medio, terminando en junio de 2024, para cuando todo dependerá del nivel y el deseo de ambas parte por continuar con la relación laboral que los une, o si separan caminos.

Ochoa al Mundial con México

Irá a un último Mundial

Ni la edad, ni el nivel so problema para el arquero de las águilas, que no ha bajado sus prestaciones en su equipo y la Selección Mexicana, por lo cual acudirá como arquero titular a Qatar 2022, su quinto Mundial, aunque no descarta acudir también en el 2026.

Guillermo Ochoa siempre ha mantenido un nivel enorme en sus equipos, pero sin duda sus mejores partidos se vieron en su época en Francia, cuando defendía la portería del Ajaccio y lograba cada fin de semana ser el mejor hombre de su club.

