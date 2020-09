Nahuel Guzmán HABLA FUERTE de Tigres y su mal paso en Guardianes 2020.

El conjunto de los Tigres se encuentra inmerso en una crisis de resultados en el presente Guardianes 2020, en donde suman apenas 11 unidades tras dos victorias, cinco empates y un par de derrotas. Ante esa situación el arquero felino Nahuel Guzmán habló de manera fuerte por el acontecer del equipo que comanda el ‘Tuca’ Ferretti.

“Es falta de confianza, estar un poco más atados, por cuidarnos atrás hemos dejado de ser ofensivos, se nota mucho más porque somos Tigres y hay mucha expectativa de este equipo”.

No cabe duda que el arquero argentino Nahuel Guzmán es uno de los personajes con más autocrítica en el equipo de los Tigres y salió a dar la cara tras el mal paso de la escuadra de San Nicolás de los Garza, quienes en sus últimos cinco juegos suman un par de derrotas y tres empates en el Guardianes 2020; esperando pronto dejar de lado los malos resultados y volver pronto a la senda del triunfo.

Nahuel habla de Tigres y la crisis en Liga MX

De igual forma el guardameta sudamericano se dio tiempo de hablar de la situación de André-Pierre Gignac y que es el futbolista que marca diferencias en los Tigres y aclaró algunas críticas que ha recibido el futbolista francés.

Nahuel Guzmán en Tigres.

“El 'gordo' es el goleador del equipo, ¿cómo no vamos a depender de él? Nos falta una mayor participación ofensiva, pero no es que agarre el balón y se quite a diez, él recibe asistencias, pases a la cabeza, pero también ser conscientes de eso, es un trabajo en conjunto y colectivo”.

Este sábado 12 de septiembre el cuadro que comanda Ricardo Ferretti recibe en el Estadio Universitario a las 19:00 horas del centro del país al equipo del Santos en búsqueda de volver a sumar de a tres y no rezagarse en la zona de la clasificación de cara al repechaje del Guardianes 2020 de la Liga MX.