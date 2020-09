Nacho Vázquez EXPLOTA contra Álvaro Morales por triunfo de Chivas.

El cuadro de las Chivas doblegó de visita al Necaxa en el marco de la fecha 10 del Guardianes 2020, en el encuentro hubo un par de jugadas similares y las cuales no fueron juzgadas de la misma manera, una de ellas derivó en expulsión para el futbolista de los del ‘Profe’ Cruz, ante ello Álvaro Morales explotó contra el arbitraje y el ex futbolista del Rebaño Sagrado, Nacho Vázquez arremetió en contra del afamado y polémico comentarista de ESPN.

Nacho Vázquez en Chivas.

Una vez más y para no perder costumbre Álvaro Morales se ha visto envuelto en la polémica en redes sociales, luego de que el comentarista de la cadena ESPN cuestionara el arbitraje del duelo del Guadalajara por el tiempo agregado en el que ganaron el encuentro y por las jugadas que no se midieron igual.

“Erick Miranda le quitó 30 segundos al tiempo agregado del primer tiempo y para el del segundo, le da más de 20 segundos a Chivas para que anoten. Sumado a eso, expulsa a un necaxista y no a Calderón”.

Erick Miranda le quitó 30 segundos al tiempo agregado del primer tiempo y para el del segundo, le da más de 20 segundos a Chivas para que anoten.



Sumado a eso, expulsa a un necaxista y no a Calderón.



Vergonzoso y manchado triunfo rojiblanco. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) September 12, 2020

Polémica entre Vázquez y Morales

Ante la publicación en redes sociales, el ex futbolista de las Chivas, Nacho Vázquez no dejó la oportunidad de arremeter en contra del periodista Álvaro Morales y habló de la situación del tiempo que se añadió en el duelo ante Necaxa y en el cual llegó el gol del triunfo para los Rojiblancos.

Alvarito, o tu cronómetro es pirata o “tu tienes otros datos” �� https://t.co/HWKEj5SQqE pic.twitter.com/ZORMJEuYgA — Nacho Vazquez (@nacho9vazquez) September 12, 2020

“Alvarito, o tu cronómetro es pirata o “tu tienes otros datos”.

Te Puede Interesar: Pumas ACABARÍA con Memo Vázquez en Atlético San Luis

Si bien el ex goleador del Rebaño Sagrado cuestionó dicha situación del tiempo añadido en el encuentro de la Liga MX, no hizo mención alguna sobre las jugadas de falta que no se juzgaron de igual manera, que la del necaxista terminara con tarjeta roja luego de revisión en el VAR y la de las Chivas no hubo más que una amarilla sin entrar a la revisión.