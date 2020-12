Nacho Ambriz quiere a la “Chofis” López y lo compara con el “Chapo” Montes

Luego de lograr el campeonato del Guard1anes 2020, el Club León busca cuatro refuerzos para disputar el Clausura 2021 por lo que una de las peticiones del técnico, Ignacio Ambriz es Eduardo López, a quien comparó con el también volante, Luis Montes.

Nacho Ambriz conoció a la “Chofis” López durante la etapa que estuvo con las Chivas y sabe el potencial que tiene, de ahí la intención de buscarlo ficharlo para que llegue a reforzar al León y en La Verdad Noticias te traemos los detalles.

"Me gusta, a mi punto de vista para mí después de Montes es el que más se acerca a jugar cómo el Chapo Montes, es cierto que ahorita no ha jugado mucho, es una posibilidad, necesito hablar bien con mi directiva”, declaró Nacho Ambriz al programa de radio Súper Gol.

La “Chofis” puede reemplazar a Montes

Otro de los factores que ha considerado Ambriz es la edad del ex mediocampista de la Selección Mexicana, ya que está consciente de que Luis Montes pronto se retirará de las canchas y necesita un reemplazo.

“Luis ya tiene 34 años... lo conozco (a López) desde los 15 años cuando estuve en Chivas, lo llevé a entrenar con el primer equipo, es un tipo de conozco y si el día de mañana se puede dar esa posibilidad la verdad de que lo trataría de ayudar para que vuelva a jugar".

Según el portal Medio Tiempo, además de la “Chofis”, quien también interesa en Xolos de Tijuana es Alexis Peña, otro de los separados de Chivas por indisciplina que podría terminar en Grupo Pachuca.

¿Habrá más refuerzos para el León?

"Tuve una plática con él, (Jesús Martínez) me junté con él y con Rodrigo (Fernández, director deportivo) antes de venirme, de bajas habrá 1 o 2 a lo mucho, hay la inquietud de Pedro Aquino que no he hablado con él”, dijo el técnico campeón del Guard1anes 2020.

Finalmente Ignacio Ambriz reveló que no quiere la salida de Nacho González, quien dio a conocer que se retiro después del título. “Hablé con él en estos días y le dije que no se retirara, que me ayudara este semestre por el doble torneo que tenemos", añadió.

