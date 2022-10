Nacho Ambriz asegura que Toluca dará la cara ante Pachuca en la Final

Tras caer por un escandaloso 1-5 en la Final de Ida del Apertura 2022 en el “infierno”, Ignacio Ambriz, director técnico de Toluca, no pierde la fe y aseguró que confía en que harán la hombrada el próximo domingo ante Pachuca en el Estadio Hidalgo.

"Muertos no estamos, hay vida. Se podrán reír de mí, no me importa. internamente la cosa está jodida, pero hay dos tiempos de 45 o 50 minutos donde tenemos que ir a jugar. Tenemos poco que perder y mucho que ganar”, dijo en conferencia de prensa tras el partido.

“Escuché que nos dan por muertos y está bien que nos den por muertos porque mi equipo va a dar otra cara el domingo. "Tenemos que jugar con inteligencia y ser conscientes de eso, de no buscar el cuarto sin el primero. Hay que hacer la hombrada", expresó el técnico Nacho Ambriz.

Nacho Ambriz siente pena ante su afición

En ese sentido, el estratega de los Diablos Rojos del Toluca reconoció la pena que le causó no poder corresponderle a la afición el apoyo que les dio todo el partido a pesar de la goleada recibida.

"Hoy estoy apenado porque primero tenía mucho que el equipo no estaba en una final, no había llenos así, hay una conexión entre afición y jugadores. Me deja frustrado y sé que algo no hice bien. No la metimos y ahora tenemos que hacer un partido perfecto", aseguró.

Los Tuzos de Pachuca están a nada de ganar su séptimo título de la Liga BBVA MX, luego de golear 1-5 a Toluca en la Final de Ida disputada en el Estadio Nemesio Diez, resultado que lo coloca prácticamente como Campeón del Apertura 2022.

¿Cuál fue el error de Nacho Ambriz?

Nacho Ambriz repitió la alineación con la que derrotó al América en la Semifinal de ida, mientras que Guillermo Almada sacó a Avilés Hurtado por Paulino de la Fuente y los hidalguenses tuvieron mayor dinamismo.

Toluca tuvo una noche infernal en su propia casa, ya que apenas al minuto 13 ya perdía el partido 0-2, pero ese era solo el comienzo, pues al término del primer tiempo la escuadra escarlata se iba al descanso 0-4.

