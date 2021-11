Muere árbitro en accidente previo a pitar el Mazatlán vs Chivas Sub-18

El gremio arbitral mexicano se encuentra de luto, luego de darse a conocer que el silbante Néstor Damián Ángeles Rodríguez, perdió la vida en un accidente, según dio a conocer Paul Delgadillo en sus redes sociales.

"Triste noticia. En fatal accidente fallece nuestro amigo y ex compañero Néstor Damián Ángeles Rodríguez. Se dirigía a la ciudad de Mazatlán para arbitrar el partido de sub 18 entre Mazatlán vs Chivas. En paz descanse, pronta resignación a su familia", escribió el ex árbitro.

Según los registros de la Federación Mexicana de Futbol, el silbante apenas estaba forjando su carrera, debido a que la mayoría de su trayectoria se basaba en partidos de divisiones juveniles del futbol mexicano.

El árbitro murió en un terrible accidente

Néstor Damián iba a dirigir el duelo de este viernes entre Mazatlán y Chivas en la categoría Sub-18 de la Liga MX, sin embargo, el mortal y desafortunado accidente le impidió llegar a su destino.

Tras la terrible noticia, Emmanuel Plascencia Plascencia, quien iba a fungir como cuarto árbitro en dicho encuentro, tuvo que tomar el rol principal para que el compromiso se pudiera desarrollar como estaba planeado.

Néstor viajaba de Durango a Sinaloa para dirigir el juego entre Mazatlán y el Guadalajara de la Sub 18. Damián no había dirigido ningún partido en primera división, centrándose en categorías y divisiones inferiores.

