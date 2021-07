Monterrey vs Pumas: Horario y dónde ver el duelo de la fecha 2 de la Liga MX

Este sábado 31 de julio, la Jornada 2 del Torneo de Apertura 2021 continúa con el duelo Monterrey vs Pumas, el cual se disputará en la cancha del Estadio BBVA en punto de las 21:00 horas y será transmitido por la señal de Fox Sports.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre logró la contratación de atractivos refuerzos para el nuevo torneo, sin embargo, estos no pudieron destacar durante su debut en el empate frente a la Franja del Puebla.

En la jornada pasada, el conjunto de la Sultana del Norte no pudo imponerse a los poblanos y se tuvieron que conformar con un empate 1-1, gracias a un gol de Cristian Tabó, quien rescató un punto para los camoteros en el Gigante de Acero.

Pumas y Monterrey vienen de empatar

Por su parte, los Pumas también sumaron una unidad en la primera fecha del torneo, pues firmaron un poco entretenido empate ante Atlas en Estadio Universitario de CU, por lo que llegan a suelo regio con ganas de sumar de visita.

El equipo comandado por Andrés Lillini no mostró la mejor cara el pasado domingo, ya que no estuvieron finos en la puntería, por lo que el técnico argentino tendrá una dura prueba ante los Rayados en el Gigante de Acero.

Como te informamos al principio de este artículo de La Verdad Noticias, ambos equipos se medirán en partido correspondiente a la jornada 2 del Apertura 2021 de la Liga MX, mismo que significará la segunda visita consecutiva que reciba el cuadro regiomontano.

¿Cuándo es el Monterrey vs Pumas?

Rayados recibe a los Pumas en el Gigate de Acero.

Los Rayados de Monterrey recibirán a Pumas este sábado 31 de julio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y con el Estadio BBVA Bancomer como el escenario idóneo para sumar de a tres.

Previo al Monterrey vs Pumas, los felinos llegan a este encuentro tras un penoso empate en Ciudad Universitaria, en donde no mostró un buen funcionamiento colectivo y no terminó de convencer a sus fanáticos.

