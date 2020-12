Mike Arriola ve CERCANA UNIÓN Liga MX y MLS.

Hace algunos días se supo que Enrique Bonilla dejaría el cargo de Presidente de la Liga MX y que en su lugar llegaría Mikel Arriola, ante ello el que será el sucesor mencionó que ve muy cercano el que la liga de nuestro país se pueda unir con la MLS para un mejor desarrollo.

"Por qué no acompañar este esfuerzo por ir a sumar valor en otras ligas, porque te metes a un mercado que no tiene los mismos indicadores del tuyo. En Estados Unidos hay un mayor poder económico per cápita, valor del mercado en derechos de televisión y hasta el día del juego, entonces estamos separando innecesariamente dos cosas que tienden a unirse regionalmente, porque somos un mercado comercial que lleva casi 30 años funcionando desde el TLC".

Posible unión entre Liga MX y MLS llegaría pronto

Y es que el rumor de una fusión entre la Liga MX y la MLS es algo que ya había sonado hace algún tiempo atrás, situación que se comienza a retomar. Siendo la apuesta llevar los clubes a sus aficionados en el país vecino de una manera sólida a corto plazo.

"Qué mejor que a los nuestros en Estados Unidos llevarle a sus equipos de manera permanente porque si ves el consumo de lo que hacen cuando van en Concachampions (Liga de Campeones de la Concacaf), no podemos dejar ir esa oportunidad y es a corto plazo".

Mikel Arriola.

Enrique Bonilla tendrá ahora la encomienda de concretar la denominada Liga Norteamericana con la MLS y por situación absurda que parezca, buscará el retorno a la Copa América, Copa Sudamericana y Copa Libertadores; luego de que fuera él quien interrumpió parte del vínculo con la Conmebol

